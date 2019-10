Probleme mit dem Trinkwasser

Schmalfeld

Es wurde ein Antrag der Fraktion Aktives Schmalfeld (AS) behandelt, der fünf Problemlösungen aufzählte für eine höhere Gewährleistung auf unbelastetes Trinkwasser. Bei der vierteljährlich durchgeführten Probe durch ein Fachlabor waren in September gleich drei Grenzwerte überschritten: Mangan, Eisen und die Wassertrübung. Bereits vor eineinhalb Jahren hatte es eine Überschreitung bei Eisen und Mangan gegeben, 2013 eine Verunreinigung mit Coliformen Bakterien.

Filter funktionierten nicht

„Dieses Mal waren im Wasserwerk in zwei Oxydatoren die Filter zu, da sie zu wenig mit Luft versorgt wurden“, schilderte Klaus Gerdes den Gemeindevertretern und rund 20 Zuhörern. Nach Bekanntwerden des aus manchen Wasserhähnen kommenden braunen Wassers habe man reagiert und eine Wartung durchgeführt. Gleichzeitig wurde für die Jungen und Mädchen im Kindergarten Mineralwasser gekauft und an sie ausgegeben. „Die weiteren Werte zeigten, dass das Wasser nicht gesundheitsschädlich ist“, betonte der Bürgermeister in einer Mitteilung auf der Homepage der Gemeinde. Gleichzeitig wurde auch das Prüfprotokoll veröffentlicht. Die vorherige Prüfung im Mai hatte keinerlei Erhöhungen aufgeführt.

Diskussionen seit dem Bürgerentscheid 1990

1990 hatte es in der Gemeinde einen Bürgerentscheid darüber gegeben, ob das eigene kleine Wasserwerk für das ganze Dorf erweitert werden oder ein Anschluss an Kaltenkirchen erfolgen sollte. Vor dem Bau eines Radweges in die Nachbarstadt hätte sich die Verlegung der notwendigen Leitungen angeboten. Eine knappe Mehrheit entschied sich für das eigene Wasserwerk. Das wurde in den folgenden Jahren ständig erweitert und modernisiert. Direkt auf dem Grundstück liegen auch die beiden Brunnen, die das Frischwasser liefern. „Seit dieser Zeit ist das Dorf in Sachen Wasser gespalten“, sagte der Bürgermeister der Segeberger Zeitung.

Unabhängiges Gutachten gefordert

Das war deutlich zu spüren, als Marco Klinker für seine Fraktion AS den Antrag einbrachte. Sein Kollege Andreas Severin, der ihn formuliert hatte, konnte an der Sitzung nicht teilnehmen. Die Fraktion Aktives Schmalfeld gibt es in der Gemeindevertretung seit der Kommunalwahl 2018 mit zwei Mitgliedern. Nicht mehr angetreten waren die örtlichen Christdemokraten zur Wahl. Klinker schilderte die Sicht der AS. Verunreinigungen und Grenzüberschreitungen seien wiederholt aufgetreten. Er und sein Kollege forderten einen unabhängigen Gutachter zur Feststellung des Ist-Zustandes. Der örtliche Hausmeister müsse durch einen zertifizierten Wasserwerker unterstützt werden. Eine Fachfirma aus der Nähe müsse die regelmäßige Wartung durchführen. Ein Jahr lang sollte möglichst täglich geprüft werden. Und schließlich solle nach einer Stabilisierung der Grenzwerte eine Komplettreinigung inklusive der Reinwasserbehälter durch eine Fachfirma vorgenommen werden. „Die Gemeindevertretung ist es den Anwohnern schuldig, sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen“, schrieb die AS in ihrem Antrag.

Während die drei Sozialdemokraten eine Überweisung in den Wege-, Wasser- und Umweltausschuss (WWU) beantragten, riet Klinker dazu, eine spezielle Arbeitsgruppe einzurichten. „Wenn das in den WWU geht, weiß ich schon jetzt, dass nichts passiert“, sagte er in Richtung des Vorsitzenden Holger Rehder ( SPD).

Wasserwerk kostet der Gemeinde viel Geld

Der setzte sich lautstark gegen diese Behauptung zur Wehr und verwies auf die vergangenen zehn Jahre, in denen viel Geld in das Wasserwerk und seine Modernisierung gesteckt worden sei. Der Antrag wurde mit Klinkers Gegenstimme abgelehnt. Bürgermeister Gerdes berichtete, dass das Fachunternehmen aus Damendorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde angeboten habe, für die Steuerungsarbeiten der Wasseranlage künftig eine Firma aus der Nähe zu beauftragen. Aus Personalgründen würden sie dann nur noch für die Rohrarbeiten zuständig sein. Zudem werde Eisen- und Mangangehalt ab sofort mit einem Prüfgerät wöchentlich festgestellt, betonte Gerdes.

Notfallplan wird gefordert

Etliche Zuhörer äußerten sich in der Fragezeit zu dem Thema. Ein früher bereits angesprochener Notfallplan zur schnellen Information der Bürger wurde gefordert, die nicht immer aktuelle Homepage der Gemeinde kritisiert und mehr Beteiligung an einer Schmalfelder Facebookgruppe verlangt. Eine Besucherin gab zu, dass sie sich kaum noch traue, in der Sitzung Fragen zu stellen, weil es in der Regel unhöfliche Antworten gebe. Dem stimmte ein anderer Bürger zu, dessen Hinweis auf einen Aushang im Kindergarten bezüglich des Wassers kaum Beachtung gefunden habe.„Das einfach so abzutun, ist wirklich infam“, sagte Marco Klinker.