Ordnungsamtschef lobt Henstedt-Ulzburger

Seit der 13. Kalenderwoche, im März, sind die Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Gemeinde Henstedt-Ulzburg im Dauereinsatz. In drei Schichten pro Tag - auch am Wochenende - wird überprüft, ob die Auflagen aufgrund der Corona-Pandemie eingehalten werden. "Wir kontrollieren vormittags, nachmittags und abends jeweils vier Stunden", sagt Colja Peglow, der Chef des Ordnungsamtes. Jeweils zu zweit und abends zu dritt gehen seine Mitarbeiter Streife. Verstärkung erhält seine Abteilung aus anderen Fachbereichen im Rathaus. Freiwillig laufen andere Verwaltungsmitarbeiter mit durch die Gemeinde.

Abendschicht mit drei Mitarbeitern des Ordnungsamtes

Abends wird mit drei Mitarbeitern kontrolliert aus Selbstschutz, wie Peglow sagt. "Wenn man da auf eine Menschengruppe trifft und vielleicht Alkohol im Spiel ist, da steht man besser nicht nur zu zweit davor." Allerdings seien diese Fälle selten. "Die allermeisten Bürger kennen die Spielregeln und halten sie ein", betont der Ordnungsamtsleiter. Es gebe eine große Akzeptanz in der Bevölkerung.

Die Nerven liegen blank

Als die Geschäfte geschlossen wurden, ging es darum, zu kontrollieren, wie sich die Unternehmer an die Auflagen hielten. "Natürlich gibt es in der Gastronomie und im Einzelhandel Existenzängste", sagt Peglow. Für alle sei die Situation problematisch. Auch wenn die Nerven ab und an blank lagen, wurde die Kritik der Ordnungsamtsmitarbeiter aufgenommen und umgesetzt. "Durch die Bank hat es mit den Geschäftsleuten gut geklappt", lobt Peglow. Der Ernst der Lage sei allen bewusst.

Kontrolliert werden aber auch Menschenansammlungen, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht gestattet sind. "Da wird auch mal diskutiert", weiß Colja Peglow. Die Mitarbeiter der Gemeinde dürfen nach den Personalien der Auffälligen fragen und diese müssen dann vorgezeigt werden. Im Extremfall rufen seine Kollegen die Polizei hinzu, die die Situation dann übernimmt. Corona-Partys oder ähnliche Veranstaltungen habe es laut Peglow in Henstedt-Ulzburg nicht gegeben.

Es wird wenig gepetzt in Henstedt-Ulzburg

Und auch das Denunziantentum sei in der Großgemeinde nicht verbreitet. "Es wird hier wenig gepetzt", sagt Colja Peglow. Ab und an werde er angerufen, wenn Bürgern etwas aufgefallen sei. Aber alles halte sich im Rahmen. Jedem Hinweis werde nachgegangen. "Wir haben hier aber nicht die Leute, die klassisch ihren Nachbarn anschwärzen", meint Peglow.

Dass Jugendliche, die weder Schule noch Sportverein oder Jugendzentrum jetzt nutzen können, die Decke auf den Kopf fällt, kann Peglow verstehen. Dennoch: In der Gruppe dürften sie sich nicht treffen.

Maskenpflicht ist Sache der Geschäftsleute

Die seit Mittwoch geltende Maskenpflicht in Geschäften, Bussen und Bahnen kontrolliert das Ordnungsamt zwar mit - aber es sei vorrangig Sache der Ladeninhaber und Busfahrer und Zugführer. "Das ist nicht unsere Aufgabe, das liegt in der Verantwortung der Geschäftsleute." Im Zweifel werde allerdings der Ladenbetreiber darauf hingewiesen, dass er nur Kunden mit Mund-Nase-Abdeckung Zutritt gewähren solle.

Insgesamt zieht Colja Peglow ein positives Zwischenfazit. Bis jetzt stoßen er und seine Kollegen auf Verständnis bei den Henstedt-Ulzburgern.

