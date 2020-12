79 hübsch dekorierte Schuhkartons stehen aufgetürmt in der Gemeinschaftsschule Boostedt. Sie sind für Kinder bestimmt, die in den Flüchtlings-Landesunterkünften in Boostedt und Bad Segeberg von Lehrer der Schule unterrichtet werden. Eine kleine Weihnachtsüberraschung im sonst tristen Alltag.