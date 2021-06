Kaltenkirchen

Der Erste Stadtrat Dieter Bracke und die Büroleitende Beamte Meike Wölfel nahmen die beiden Ordner entgegen. Benötigt wurden mindestens 1373 Unterschriften, "aber wir haben lieber etwas mehr", sagte Bundschuh. "An der Resonanz ist zu erkennen, dass die Bürger mitbestimmen wollen, was in ihrer Stadt passiert."

Verwaltung prüft Unterschriften

Jetzt ist die Verwaltung am Zug. Zwei Dinge passieren parallel: Die Unterschriften müssen auf ihre Rechtmäßigkeit geprüft werden. "Damit betraue ich eine sehr verlässliche Person", sagte Wölfel. Sie hoffe, dass die Überprüfung bis zum Freitag der Folgewoche abgeschlossen sein wird.

Gleichzeitig schickt die Verwaltung das Bürgerbegehren zur Kommunalaufsicht beim Innenministerium in Kiel zur rechtlichen Prüfung. Diese hat sechs Wochen Zeit, um die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festzustellen.

Bürgerentscheid zur Bundestagswahl

Fallen beide Prüfungen im Sinne der Initiative positiv aus, wird es laut Bürgermeister Hanno Krause eine außerordentliche Sitzung der Stadtvertretung geben, die für den 3. August geplant ist. Die Stadtvertretung werde dann beschließen, ob das Anliegen der Bürger direkt übernommen oder der Bürgerentscheid auf den Weg gebracht werden soll. Beschlossen würde dann auch ein Termin.

"Es wäre sehr praktisch, den Entscheid mit der Bundestagswahl am 29. September zusammenzulegen", erklärte Krause auf der Stadtvertretersitzung am Dienstagabend: "Da gehen die Menschen ohnehin zur Wahlurne. Das würde uns viel Arbeit und Zeit ersparen." Auch die Bürgerinitiative sprach sich bereits für diesen Termin aus.

Gegenwehr aus Politik und vom MSC Kaltenkirchen

So weit, so gut, zumindest theoretisch. Denn es gibt auch Gegenwehr. CDU und FDP wollen den Bürgerentscheid nur ungern abwarten und bereits vorher, wie einst geplant und beschlossen, den B-Plan auf den Weg bringen. "Wir haben dem Bürgerbegehren zugestimmt, jetzt müssen wir dem auch genügend Zeit lassen", mahnte Krause. Und dann ist da noch der MSC Kaltenkirchen, der immer mehr aus der Defensive kommt und in die Offensive geht.

Zur Sitzung am Dienstagabend war der Inklusionsbeauftragte des MSC, Torben Bröer gekommen, um ein "revolutionäres Inklusionskonzept" zu verteilen, das es so in Deutschland noch nicht gebe. Denn die geplante Motocross-Trainingsstrecke in Moorkaten solle ja nicht nur für den motorisierten Sport, sondern auch für Fahrräder aller Art genutzt werden. Im Inklusionskonzept gehe es beispielsweise um Handbikes, also Paracycling.

Pro-Kaki bei Sitzung nicht anwesend

Zum Zweiten wollte Torben Bröer eigentlich auch der Fraktion Pro-Kaki, deren Mitglieder Reinhard Bundschuh und Thies Rickert zu den Initiatoren des Bürgerbegehrens gehören, einige Fragen stellen. Doch von der Fraktion war kein einziger Vertreter bei der Sitzung anwesend. Diese fand erstmals wieder in Präsenz statt, wogegen sich Pro-Kaki als einzige Fraktion aufgrund der noch nicht beendeten Pandemie vehement ausgesprochen hatte.

So stellte Bröer seine Fragen quasi ins Leere: "Die Fraktion Pro-Kaki setzt sich für Inklusion und für Sport ein, so steht es auf ihrer Homepage. Warum sind sie dann gegen den MSC?" Außerdem fragte Bröer, warum Pro-Kaki als einzige Fraktion bislang nie das Gesprächsangebot des MSC angenommen hätte.

Lieber Fahrrad-Crossanlage planen

Antworten erhielt der Sportler an diesem Abend nicht. Reinhard Bundschuh äußerte sich am Tag der Unterschriftenübergabe jedoch zu dem Vorwurf, gegen Inklusion und Sport zu sein: "Wir sind nicht aus diesen Gründen gegen die Motocrossanlage. Es geht hier um Lärm, Wald und Natur." Gleichzeitig kündigte er an, dass Pro-Kaki demnächst vorschlagen wolle, eine große Fahrrad-Crossanlage in Kaltenkirchen zu realisieren. "Das ist der sinnvolle Weg", so Bundschuh. Aber auch in diesem Fall müsse erst noch ein passender Ort gefunden werden.