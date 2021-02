Wahlstedt

"Wo bleibt unsere Wohn- und Lebensqualität?", fragt sich die "Anwohner-Initiative Dorfstraße" im Abschnitt von der Rendsburger Straße bis zum Streemweg besorgt. Ihr gehören als Sprecherinnen Christa Tödt sowie Brigitte und Nicole Hansson an.

Grüne fordern Bürgerbeteiligung

Gespannt warten die Anwohner auf den Ausgang eines Antrags der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in der Sitzung der Stadtvertretung am Montag, 15. Februar, ab 19 Uhr in der Aula der Poul-Due-Jensen-Schule. Dabei geht es den Grünen darum, dass die Einwohner selbst entscheiden können, ob "Im Streem" ein neues Baugebiet erschlossen wird oder stattdessen ein Bürgerpark entsteht. Auch die Anwohner-Initiative Dorfstraße beklagt eine bis jetzt fehlende Bürgerbeteiligung für das Neubaugebiet.

Wiederholte Belastung durch Bauverkehr erwartet

Laut Planungsunterlagen soll der Baufahrzeug- und Anliegerverkehr über die Dorfstraße laufen. 53 Anwohner haben laut Christa Tödt gegenüber der Stadt in einem Schreiben deutlich gemacht, damit nicht einverstanden zu sein, "dass die Anliegerstraße erneut als Baustraße im großen Stil genutzt wird".

Bereits bei der Bebauung der Glödekoppel mit 16 Grundstücken vor vier Jahren sei dieser Bereich der Dorfstraße als Zubringer für die Baufahrzeuge genutzt worden, wird in dem Schriftstück angeführt. Im Übrigen bestehe seit jeher ein reger Durchgangsverkehr in Richtung Sportstätten, Grundschule und der inzwischen gebauten Kindertagesstätte "Im Streem" sowie durch den zeitweisen intensiven landwirtschaftlichen Verkehr.

Frust aus der Vergangenheit über Anliegerbeiträge

Die arg gebeutelten Anwohner der Dorfstraße können spätestens seit 2013 ein Lied über besondere Belastungen durch Straßenbaumaßnahmen singen. Denn in der Folgezeit veranlasste die Stadt den Ausbau der maroden Dorfstraße zwischen der Rendsburger Straße und Streemweg. Der Abschnitt wurde allerdings unterteilt in "Durchgangsstraße" (bis zur Einmündung des Wohngebietes Hasselkamp, Elmhorst, Rüßweg und Hofkoppel) und in "Anliegerstraße" (von der Einmündung Hasselkamp bis zum Streemweg).

Diese unterschiedliche Behandlung führte bei den Bewohnern der Anliegerstraße zu Unverständnis und Frust: Sie mussten nämlich mit 85 Prozent der anteiligen Ausbaukosten höhere Beiträge zahlen als Anwohner der Durchgangsstraße (nur 60 Prozent).

Tempo 30 wird kaum eingehalten

Die Anlieger hatten vergeblich auf den regen Durchgangsverkehr zu den Sportstätten und Schulen, zu den landwirtschaftlichen Flächen und nach Rickling hingewiesen. Die festgelegte Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h werde im Übrigen kaum eingehalten, stellt Brigitte Hansson immer wieder fest.

In ihrem Schreiben setzt sich die Anwohner-Initiative dafür ein, dass die Stadt prüfen möge, inwieweit die Straße nach dem Neubau für so eine extreme Belastung ausgelegt sei. Für die dadurch möglicherweise entstehenden Straßenschäden wollen die Anlieger im Nachhinein nicht erneut zur Kasse gebeten werden. Außerdem solle die Stadt prüfen, ob sich eine andere Zuwegung als Baustraße zum geplanten Baugebiet nutzen ließe.

Anregungen und Hinweise sollen abgewogen werden

Der für das baurechtliche Verfahren zuständige Mitarbeiter im Stadtbauamt, Frederik Kögebehn, teilt auf Anfrage von KN-online mit, dass die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit eingegangenen Anregungen und Hinweise für die 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 von den Gremien zur Kenntnis genommen und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft würden. Das gelte auch für die Eingabe der Anwohner-Initiative Dorfstraße.

Die wiederum versichert, dass sie grundsätzlich nichts gegen Häuslebauer und ein weiteres Wachstum der Stadt habe.