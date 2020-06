Kein Kulturpreis in diesem Jahr

Henstedt-Ulzburg

Die Gertraud und Heinz Manke-Stiftung wird in diesem Jahr keinen Kulturpreis vergeben. Dies haben die Stiftungsratsmitglieder, zu denen satzungsgemäß auch Bürgermeisterin Ulrike Schmidt zählt, einstimmig entschieden. Im Mai wäre traditionell die Ausschreibung des Kulturpreises erfolgt. "Aufgrund der ungewissen Situation, wie es mit der Coronapandemie weitergeht, hat der Stiftungsrat schweren Herzens – aber einstimmig – die Entscheidung getroffen, den diesjährigen Kulturpreis abzusagen", erklärt Stiftungsratsvorsitzender Volker Manke.

Ausweichen ist keine Option

"Der Kulturpreis und Jugendkulturpreis ist eng mit der Kulturkate als Ort der feierlichen Preisverleihung im September eines jeden Jahres verbunden, sodass ein Ausweichen an einen anderen Ort keine Option darstellt. Eine würdige Preisverleihung ist allerdings in der Kulturkate unter Abstands- und Hygieneregelungen, die möglicherweise auch noch im September gelten, leider nicht möglich", sagt Volker Manke. Die Verleihung des Kulturpreises 2020 entfällt ersatzlos. Im Mai kommenden Jahres wird wie gewohnt der Jugendkulturpreis ausgeschrieben.

Alle zwei Jahre eine Preisverleihung

Seit dem Jahr 1998 wird alle zwei Jahre der Kulturpreis an Menschen in Henstedt-Ulzburg vergeben, die sich in den Bereichen bildende Kunst, Literatur, Musik oder Denkmal- und Heimatpflege verdient gemacht haben. Alle Leistungen müssen einen Bezug zu Henstedt-Ulzburg haben. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert. Zu den Preisträgern gehörten in den vergangenen Jahren das VHS-Orchester "Forum Musicum" und die Musical-AG des Alstergymnasiums Henstedt-Ulzburg.

