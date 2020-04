Privates Engagement in der Krise

Bad Segeberg

Die ersten Hochbeete werden bereits gebaut und mit Erde befüllt. Bald sollen die Pflanzen folgen. "Segeberg muss attraktiv bleiben", meint Ulf Peters, Inhaber der Galerie Peters in Hamburger Straße. Gemeinsam mit den Gewerbetreibenden der Innenstadt, dem Unternehmerverein "Wir für Segeberg" und einigen externen Geschäftsleuten stemmt Peters das Projekt, das wie in den beiden Vorjahren einen optischen Gewinn für die Fußgängerzone verspricht.

Das könne den Wegfall von Karl May zwar nicht auffangen. Dennoch hofft Peters, dass mit derartigen Aktionen die Kalkbergstadt für Einheimische und Touristen weiterhin anziehend bleibt. "Wir wollen bei den Menschen damit ein Lächeln hervorzaubern." Daher legen sich der Bad Segeberger Geschäftsmann, seit Jahren Motor der Aktionsgemeinschaft Hamburger Straße, und seine Mitstreiter ordentlich ins Zeug.

Stadtvertretung konnte nicht tagen

Für die Bepflanzung hat die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 25.000 Euro in Aussicht gestellt. Doch abschließend beschlossen ist der Posten noch nicht. Die letzte Stadtvertretersitzung, während der die Angelegenheit eigentlich abschließend hätte beraten werden sollen, war wegen Corona abgesagt worden. Vor Mitte Mai kommen die Mitglieder nicht wieder zusammen.

Hoffnung auf kurzfristige Lösung

Die Ungewissheit bereitet Ulf Peters noch etwas Bauchschmerzen. "Ich kann jetzt ja nicht einfach Gärtner beauftragen." Über Sponsoren komme zwar etwas Geld rein, damit die ersten Pflanzen bereits in den nächsten Tagen an ihren neuen Bestimmungsort gesetzt werden können. Bienenweide solle zudem gesät werden. Doch das reiche noch nicht, um aus der Innenstadt wie in den beiden Vorjahren ein kleines Blumenmeer zu machen. Der Initiator hofft nun, dass die Stadtvertretung bereits vor der nächsten Sitzung eine Lösung findet.

Kommunalpolitik steht zum Wort

Denkbar wäre etwa eine Eilentscheidung, wie Hauptausschuss-Vorsitzender Olaf Tödt ( CDU) erklärte. Ein solches Verfahren habe man auch in der Vergangenheit schon praktiziert. Die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses sei derzeit für den 7. Mai terminiert, die Stadtvertretung soll dann am 19. Mai tagen. "Ich denke, Herr Peters muss sich keine Sorgen machen." Er habe auch aus anderen Parteien bereits Signale erhalten, so Tödt, dass es bei der bereits gegebenen Zusage bleiben soll.

Hoffnung auf Tagesgäste

Auch Bürgervorsteherin Monika Saggau wies im Gespräch mit KN-Online darauf hin, dass das letzte Wort bei finanziellen Fragen grundsätzlich die Stadtvertretung habe. "Aber die Entscheidung war im Ausschuss ja bereits einstimmig gefallen." Wie Olaf Tödt hält es die Bürgervorsteherin gerade in dieser Zeit für erforderlich, die Innenstadt so attraktiv wie möglich zu gestalten.

"Nach der Absage der Karl-May-Spiele bricht uns hier ohnehin eine Menge weg", sagte die Christdemokratin. Die Folgen kämen einem Domino-Effekt gleich. "Wir hoffen nun natürlich verstärkt auf Tagesgäste, und die sollten sich bei uns in der Stadt wohlfühlen." Angebote wie Grünzone oder Stadtgarten, so Monika Saggau, seien für sie in dieser Lage "alternativlos".

Bürgermeister gibt grünes Licht

Das sieht Bürgermeister Dieter Schönfeld ganz ähnlich. Und der ist gerade der entscheidende Mann. Er werde nicht auf die nächsten Sitzungen der Gremien warten, erklärte der Verwaltungschef gestern KN-Online. "Die Bewilligung geht vorher raus." Das Engagement der Gewerbetreibenden diene der Stadt insgesamt, und der Wille der Kommunalpolitik sei klar. Da ein Großteil der Summe durch die Tourismusabgabe refinanziert werden könne, bleibe für die Stadt selbst ein Realkostenanteil von unter 10.000 Euro. "Darüber kann ich als Bürgermeister allein entscheiden."

Er finde es großartig, dass Ulf Peters und seine Mitstreiter ihr Engagement trotz der schwierigen Lage weiter fortsetzen, so Schönfeld. Dazu benötigten sie auch finanzielle Planungssicherheit. Die haben sie jetzt.

