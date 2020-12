So malerisch wie sie wirkt, so marode ist sie auch: die „Soldaten-Brücke“ am Geh- und Radweg zwischen Hamburger Straße und B206 in Bad Segeberg. Nun soll das seit 2018 gesperrte Holz-Bauwerk endlich saniert werden. Die Kommunalpolitik hat auf Initiative der Stadtverwaltung hin grünes Licht gegeben.