Seit Dienstag sind die Termine für Corona-Impfungen mit dem Mittel von Astrazeneca im Kreis Segeberg gestrichen. Doch offenbar wurden nicht alle Betroffenen darüber informiert. Am Impfzentrum Wahlstedt standen immer wieder Menschen vor verschlossenen Türen und hatten viele offene Fragen.

Von Nadine Materne