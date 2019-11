Ausstellung klärt über Warnsignale auf

Bad Segeberg

147 Frauen wurden 2017 von verlassenen oder aktuellen Partnern getötet laut Statistik des Bundeskriminalamts. „Häusliche Gewalt ist kein Randproblem“, sagte Aminata Touré, frauenpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, am Dienstag in Bad Segeberg.

Im Vorfeld zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen informiert eine Ausstellung im Kreishaus in Bad Segeberg über die Warnsignale häuslicher Gewalt. Die Plakate in Comicform sind für Jugendliche konzipiert, relevant sind sie für jedes Alter.

Vereinnahmen, Eifersucht, Nachspionieren - die ersten Warnsignale

Zu den ersten Besuchern der Ausstellung gehörten angehenden Sozialpädagogen vom Berufsbildungszentrum von Bad Segeberg. Junge Menschen sollen mit den Aufstellern für die Warnsignale einer gewalttätigen Beziehung sensibilisiert werden.

Denn Gewalt in der Beziehung entwickelt sich in der Regel nicht von einer Sekunde auf die nächste. Es sei ein schleichender Prozess bis eine vermeintlich gleichwertige Partnerschaft Züge einer Misshandlungsbeziehung annimmt, erklärte Barbara Eibelshäuser von der Beratungsstelle Frauenzimmer in Bad Segeberg.

Barbara Eibelshäuser führte die jungen Erwachsenen durch die Ausstellung, Bild für Bild. „Du bist Sonne, Mond und Sterne für mich“, schreibt der Mann seiner Freundin auf dem ersten Plakat. Unter dem Comic heißt es dann: „Wenn er zu schnell zu viel will, bedeutet das Gefahr.“

Warum, wollte Eibelshäuser von den BBZ-Schülern wissen. Weil es ihren Freiraum einschränkt, sie eingeengt wird, zählten diese auf. Die nächsten Bilder beschäftigen sich mit Eifersucht über die Blicke eines anderen Mannes, der Kontakt zu Freunden wird verboten, das Handy der Frau ausspioniert.

Häusliche Gewalt hat viele Gesichter

Die Warnsignale werden immer deutlicher. „Es geht nicht mehr nur um die Angst, die Frau zu verlieren“, so Eibelshäuser. Es gehe darum die Frau zu kontrollieren, sie abzuschotten, es sind Beispiele sozialer Gewalt.

Häusliche Gewalt hat viele Gesichter. Eins davon ist psychische Gewalt. Frauen werden beleidigt vom Partner, vor anderen bloßgestellt. „Erniedrigungen schildern die Frauen dann oft als das Schlimmste“, erzählte die Frauenberaterin aus ihrer Arbeit. Viele Frauen würden an sich selbst zweifeln, weil solche Beziehungen oft Jahre andauern – wer über einen langen Zeitraum als dick oder hässlich bezeichnet wird, der glaube das dann irgendwann.

Lesen Sie auch:Häusliche Gewalt - Täter müssen Verantwortung übernehmen

Bei körperlicher Gewalt, versuchten Täter oft ihr Handeln kleinzureden – die Hand sei „ausgerutscht“, es komme nicht mehr vor oder die Frauen werden verantwortlich gemacht. Viele Frauen suchten auch dann den Fehler bei sich. „Bei Gewalt ist derjenige verantwortlich, der die Gewalt ausübt“, betonte Eibelshäuser. Nicht die Frau, sondern der Täter sollte sich fragen, was er falsch gemacht hat.

Hilfe für betroffene Frauen - rund um die Uhr

Wer Gewalt durch den Partner erfährt oder den Verdacht hat, dass im Umfeld eine Frau betroffen sein könnte, kann sich Hilfe holen, sagte Eibelshäuser zu den Besuchern. Das Frauenzimmer in Bad Segeberg sei eine Anlaufstelle. „Auch anonym“, betonte sie. Es gibt zudem das täglich 24 Stunden besetzte Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“, erreichbar unter 08000/116016 – für fremdsprachig Betroffene werde binnen einiger Sekunden ein Dolmetscher zugeschaltet.

Hilfe gibt es auch bei der Polizei, sie kann den Täter auch der Wohnung verweisen - 34 Mal kam dies im vergangenen Jahr im Kreis Segeberg vor. Ist die Gefahr für die Frau zu hoch, wird sie in ein Frauenhaus gebracht, sagte Eibelshäuser.

Weitere Schülergruppen können sich beim Frauenzimmer für eine Führung durch die Ausstellung anmelden: Tel. 04551/3818.

Die Ausstellung ist bis Mittwoch, 27. November, zu den Öffnungszeiten des Kreishauses geöffnet.

Gewalt in Partnerschaften - es geschieht tausendfach 4847 Gewalttaten in Partnerschaften registrierte das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein 2018, in 3871 Fällen waren Frauen betroffen. Erfasst wurde Gewalt gegen Ehepartner (1398), eingetragene Lebenspartner (7), nicht-eheliche (1547) und Ex-Partner (1895). 15 Frauen und 6 Männer wurden getötet. Von schwerer und gefährlicher Körperverletzung waren 395 Frauen betroffen (Männer: 158) Dazu kommen 2484 einfache Körperverletzungen an Frauen (Männer: 719). 113 Frauen wurden laut Statistik vergewaltigt (1 Mann). Bedroht, genötigt und gestalkt wurden 806 Frauen (89 Männer). 57 Frauen (3 Männer) wurden ihrer Freiheit beraubt, eine Frau wurde Opfer von Zuhälterei. Im Kreis Segeberg meldete die Polizei der Beratungsstelle Frauenzimmer 102 Fälle häuslicher Gewalt, 34 Mal davon wurden Männer der Wohnung verwiesen

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.