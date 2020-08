Das neue Kreishaus an der Rosenstraße im Gewerbegebiet von Bad Segeberg wächst. Es war geplant worden, als noch nicht absehbar gewesen ist, dass viele Kreisbeschäftigte auch im Homeoffice tätig sind wie derzeit wegen der Coronabeschränkungen.

Neues Kreishaus in Bad Segeberg wächst

Gewerbegebiet Rosenstraße - Neues Kreishaus in Bad Segeberg wächst

Gewerbegebiet Rosenstraße - Neues Kreishaus in Bad Segeberg wächst

Von Gerrit Sponholz