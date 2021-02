Zum kleinen, neuen Stadtteil wächst das Gewerbegebiet am Birkenring nahe der Rosenstraße. Die Arbeitsagentur feiert coronagerecht Richtfest, weitere große Büro-, Kirch-, Lager- und Gewerbegebäude sind in Bau oder geplant. Nun fehlt nur noch die Anbindung per Bus für die Beschäftigten und Kunden.