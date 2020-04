Wenn es jemals eine Zeit gab, in der die lokale Wirtschaft ihre Interessenvertretungen gebraucht hat, dann ist es wohl diese. Auch in Wahlstedt hat der Gewerbeverein inzwischen in den „Corona-Modus“ geschaltet, wie Geschäftsführer Uwe Zeitter berichtet. Die Ostereiersuche läuft erstmals virtuell.