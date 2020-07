Bad Segeberg

Die Noten A, B, (E)s, A, G, und E hat der 66-Jährige zu einer musikalischen Folge verbunden und lässt mehrere Instrumente auf abwechslungsreiche Weise dieses Thema spielen. Nicht nur das Thema ist besonders – auch die Instrumente, für die das Werk mit dem Titel "Corona-Ouvertüre" geschrieben wurde, sind eine Besonderheit: Ratzkowski hat sie für drei Bass-Gamben geschrieben.

Instrument für echte Spezialisten

"Diese Instrumente werden nur noch von einer kleinen Schar von Spezialisten gespielt", berichtet der Bad Segeberger Komponist. Umso eingeschworener ist die Fangemeinde der Instrumente, die am ehesten an ein heutiges Cello erinnern. Sie tauschen sich in internationalen Vereinigungen wie der "Viola da Gamba-Gesellschaft" aus, einer Vereinigung von Gambenspielern, Gambenbauern und weiteren Interessierten im deutschsprachigen Raum.

Anzeige

Thema "A,B,S,A,G,E"

Ein Mitglied dieser Gesellschaft, der Gambist Heinrich Böcker aus Altengörs, nahm Kontakt mit Ratzkowski auf und bat im Namen der "Viola da Gamba-Gesellschaft" um eine Komposition zu eben dem Thema "A,B,S,A,G,E". Sein Lübecker Gamben-Trio habe großes Interesse, solch ein Stück aufzuführen, erklärte Böcker.

Weitere KN+ Artikel

"Ein paar Tage" habe es schon gedauert, bis aus der Idee ein kleines Heft mit vier Stücken wurde, berichtet Ratzkowski. Im Musikstudium hatte er selbst eine Weile Viola da Gamba – zu deutsch so viel wie "Geige für die Beine" – gespielt. Das Instrument war zur Zeit Heinrich Rantzaus international en vogue und wurde erst zur Zeit von Johann Sebastian nach und nach durch das Cello ersetzt.

Beginn mit Fuge im Stile Bachs

Dementsprechend beginnt die Komposition im ersten Satz "Fantasie" mit einer Fuge im Stile Bachs, entwickelt sich aber mit der Zeit über die weiteren Sätze namens "Sarabande", "Bourrée" und Gigue in fast gospelartige Klänge – möglicherweise eine versteckte Botschaft der Hoffnung auf die Erlösung vom Virus. Denn die ist dringend geboten, leiden Musiker doch besonders unter Veranstaltungsverboten.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Unterricht nur via Internet

Seine Band namens "Combo" probe schon lange nicht mehr. Sogar die Ausbildung von Nachwuchsmusikern leidet, berichtet Ratzkowski. Um der Gesundheit willen gebe er Unterricht so weit es irgend geht nur noch via Internet. Eigentlich wollte er auch mit einigen seiner besten Schüler am Wettbewerb "Jugend musiziert" teilnehmen. "Ich habe da einige wirkliche Talente – aber wahrscheinlich wird daraus in diesem Jahr nichts."

Aber wer weiß, vielleicht erklingt bei Jugend musiziert 2021 hier und da der Soundtrack der "A,B,S,A,G,E" aus Bad Segeberg. Denn das Werk lasse sich nicht nur mit Bass-Gamben, sondern auch mit drei Gitarren oder drei Celli gut spielen, sagt der Komponist und hofft, dass diese Stücke dem einen oder anderen Musiker und Zuhörer in einer schweren Zeit ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubert. Auch aus England und den USA jedenfalls sei bereits Interesse signalisiert worden.

Zu erhalten sind die Noten für 8 Euro beim Cornetto-Verlag, Stuttgart.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.