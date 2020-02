Gitterwagen für die Tafel

Bad Segeberg

Ein erster Versuch im Edeka-Supermarkt am Anny-Schröder-Weg verlief erfolgreich.

Kaffee und Tütensuppen, Babynahrung, Puddingpulver und Kartoffeln: eine Vielzahl von Lebensmitteln haben Kunden des Edeka-Marktes in den vergangenen Monaten für die Segeberger Tafel spendiert. Gut 3500 Packungen landeten in einer grünen Gitterbox, die Marktinhaber Wolfgang Burmeister vor einem halben Jahr August auffällig in den Bereich hinter den Kassen platziert hat. „Mit einem so großen Erfolg hatte ich nicht gerechnet“, gab Bernd Jorkisch, Vorstandsvorsitzender der Tafel-Stiftung Schleswig-Holstein-Hamburg, am Freitag zu. Die Tafel-Stiftung Schleswig-Holstein– Hamburg, hatte die Gitterbox samt Informationsschildern-Rollup finanziert und der Segeberger Tafel zur Erprobung überlassen.

Lebensmittel kaufen und in die Box legen

Die Idee hinter der Aktion: Kunden, die einen Sinn für Menschen in Not haben, können Lebensmittel kaufen und anschließend in die Box legen. Tafelmitarbeiter holen die gespendeten Lebensmittel zweimal pro Woche ab.

„Zunächst war es nur ein Test, ob die Idee funktioniert, aber das Ergebnis war überwältigend“, berichtete Jorkisch. Innerhalb von 60 Öffnungstagen wurden 1384 Packungen, Dosen und Flaschen in den Sammelwagen gelegt. Hochgerechnet bedeute das für das halbe Jahr, dass 3552 Lebensmittelprodukte von den Kunden der Firma Burmeister für das Tafelwesen gespendet worden sind.

Dank an Edeka Burmeister

„Es gilt, den vielen Kunden des Marktes genauso wie dem Unternehmen Edeka-Burmeister zu danken,“ sagte Jorkisch. Auch der Vorsitzende der Segeberger Tafel, Hans-Joachim Wild, freute sich über die Resonanz: „Wir können unseren Kunden dadurch zusätzlich ein Angebot an nachgefragten Lebensmitteln wie Mehl, Zucker, Öl, Teigwaren unterbreiten.“ Solche Waren liegen selten bis an das Mindesthaltbarkeitsdatum im Regal.

Aufgrund des Erfolges will die Tafelstiftung nun allen 60 Tafeln in Hamburg und Schleswig-Holstein anbieten, Gitterwagen für Supermärkte in ihrem Bereich zur Verfügung zu stellen. 20000 Euro stehen dafür bereit. Die ersten beiden neuen Wagen hat bereits die Segeberger Tafel bekommen. Einer steht bereits im zweiten Burmeister-Edeka-Markt im Gieschenhagen, der zweite im Kaufland-Markt.

Profit ist nicht zu erzielen

Ladeninhaber sollten nicht glauben, dass sie über die Wagen großen Profit machen, stellten Jorkisch, Burmeister und Wild noch einmal nachdrücklich klar. Der Wagen nehme Platz im Laden weg. Die Mitarbeiter müssten immer mal wieder nachschauen, ob Frischgemüse und andere verderbliche Lebensmittel hineingelegt wurden, die diese in die Kühlung bringen. Zudem werde man selbst an jedem Tag an das Thema erinnert – mit dem Ergebnis, dass Wolfgang Burmeister am Ende des vergangenen Jahres 1500 Euro für die Tafel spendete.

Das Geld können Wild und seine 120 Helfer gut gebrauchen. Zurzeit muss ein Lagercontainer aufwändig repariert werden. Die Tafelstiftung hilft auch in diesem Fall mit 4000 Euro.

Benefiz-Konzert der Tafelstiftung

Um weiteres Geld für die Tafeln einzunehmen, veranstaltet die Tafelstiftung Schleswig-Holstein-Hamburg am Mittwoch, 26. Februar, ein Benefiz-Konzert in Lübeck. Der aus Funk und Fernsehen bekannte Sänger Marc Marshall singt im ECC Event- & Congress-Carrée im Hanseatischen Hof, Wisbystraße 7-9. Karten können zum Preis von 30 Euro unter http://miadi.net/RX7k/ oder an der Abendkasse erworben werden.

Ob der Staat durch die Tafeln aus seiner Verantwortung entlassen wird, ist nicht die Frage, die die Helfer umtreibt. „Wir wollen sensibilisieren, und freuen uns, dass so erlebbar ist, dass die Gesellschaft Anteil nimmt an denen, die nicht auf der Sonnenseite der Straße stehen“, sagte Bernd Jorkisch. Zudem gehe es beim größten Teil der verteilten Lebensmittel um abgelaufene Ware, erinnerte Joachim Wild. „Es ist darum auch eine Aktion gegen Lebensmittelverschwendung und für Nachhaltigkeit.“

