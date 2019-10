Trotz Proteste: Hähnchenmast darf verdoppelt werden

Gönnebek

Zwei neue Stallungen, jeweils 100 Meter lang und 21 Meter breit, sollen neben die beiden bestehenden gebaut werden. Kritiker befürchten noch mehr schädliche Abluft. Außerdem ballten sich dort mehrere Tierhaltungsanlagen in dem Bereich. Die Gemeindevertretung billigte nun aber den Bebauungsplan für das Sondergebiet einstimmig. Untiedt hatte wegen Befangenheit nicht mit abstimmen dürfen.

Schon vor vier Jahren wurde die Hähnchenmast erweitert

Schon vor vier Jahren hatten die Wellen hochgeschlagen, als zum ersten Stall ein zweiter gebaut worden war. Christoph Untiedt und sein Vater Andreas waren seinerzeit von Milchkühen auf Hähnchenmast umgeschwenkt. Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) hatte trotz 151 Hinweisen und Bedenken den Bau genehmigt. Jetzt will Christoph Untiedt erweitern.

7,5 Mastdurchgänge pro Jahr Am Ende werden vier Ställe mit jeweils 39900 Tierplätzen erstellt sein. Das Planungsbüro Baukonzept-Neubrandenburg geht davon aus, dass es pro Jahr 7,5 Mastdurchgänge gibt. Etwa 20 Tiere würden pro Quadratmeter leben. Die Eintagsküken werden mit einem Gewicht von 50 Gramm eingestellt. Dann werden sie gemästet. Allerdings gibt es Grenzen. Erlaubt sind pro Quadratmeter Tiere mit einem Gesamtgewicht von 39 Kilogramm, schreiben die Planer. Deshalb wird am 31. Masttag bereits ein Viertel der Tiere herausgeholt. Die restlichen Dreiviertel bleiben bis zum 41. Masttag. Sie haben dann in der Regel ein Gewicht von 2,3 Kilogramm erreicht. Das bedeutet: Rund 56 Gramm legen die Tiere im Durchschnitt pro Tag zu.

Das sei mit der „Optimierung der zwei bestehenden Stallgebäude nur begrenzt umsetzbar“, schreibt das Planungsbüro Baukonzept-Neubrandenburg. Privilegiert sind derartige gewerblichen Tierhaltungsanlagen aber nicht mehr seit einer Gesetzesänderung - deshalb sei ein Bebauungsplan nötig. Den hatte Untied schon 2016 beantragt. Zu berücksichtigen seien ein wachsendes Umweltbewusstsein, das Tierwohl und „die Wahrnehmung von Immissionen“. Das seien Luftschadstoffe, Gerüche und der Transportverkehr. Das Immissionsniveau sei „verträglich“, Richtwerte würden nicht überschritten.

Abluft wird über 12 Meter hohe Kamine abgeführt

Alternativstandorte würden allerdings ausscheiden, so die Planer weiter. Denn alte und neue Gebäudeteile würden zusammenhängen. Sie lägen abseits zwischen Äckern. Die Abluft soll über 12 Meter hohe Kamine abgeführt werden. „Die geplante Haltung der Tiere, die Automatisierung der Futterabgaben, ein gutes Stallklima, große Raumvolumina, ein Lichtfirst und die lärmdämpfende Ausführung der Decke wirken sich sehr positiv auf das Tierwohl aus.“

Das Futter soll zum großen Teil aus der Region angekauft, der entstehende Mist in Biogasanlagen und auf Feldern verwertet werden. Das Projekt sichere Arbeitsplätze von Familien, „die sonst möglicherweise aus öffentlichen Mitteln unterstützt werden müssen.“ Das Ingenieurbüro Oldenburg aus dem Landkreis Stade räumt ein, dass gut einen Kilometer entfernt zwei weitere Tierhaltungsanlagen und eine Biogasanlage stehen. Und die Abluft überschreite an drei der vier Messpunkte die Grenzwerte nicht. Der vierte mit Überschreitung scheide aber aus, weil dort auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Wohnhaus die Gerüche „historisch gesehen ortsüblich“ seien. Das Ammoniak belastete das Gehölz in der Umgebung nicht erheblich.

Kritiker fordern Abluftreinigungsfilter

Ein privater Einwender, nach eigenen Angaben der frühere Ortsnaturschutzbeauftragte in Groß Kummerfeld, sieht die Lage ganz anders. Am Ende würden dort pro Jahr 1,2 Millionen Hähnchen gemästet. Das seien ähnlich viele wie bei einer benachbarten Anlage in Groß Kummerfeld. Und alle Anlagen würden ohne Abluftreinigungsfilter betrieben. Die Gemeinde kontert: „Eine Abluftreinigung ist weder notwendig noch gesetzlich vorgeschrieben.“

Der Mann beklagt auch die Massentierhaltung. „Im letzten Mastdrittel sitzen die Hähnchen auf einer inzwischen ganzflächig zugeknoteten Strohmatte.“ Die Gemeinde antwortet, es gebe derzeit keine klare Definition von „artgerechter Tierhaltung“. Außerdem würden etwa das Kreisveterinäramt prüfen, ob die Vorgaben eingehalten werden.

Lesen Sie auch: Hähnchenmast auf Fehmarn - Betrieb geplant für 260 000 Tiere

Eine zweite Einwenderin, die angeblich 500 Meter entfernt von den Ställen wohnt, fürchtet eine Abwertung ihrer Immobilie und hält die Planung überdies für rechtlich veraltet. Sie beruhe auf alten Luftschutzwerten von 2002. Mittlerweile gebe es einen Entwurf von 2017 für eine neue technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft.

Das werde, beschwichtigt die Gemeinde, alles noch mal von Landesbehörden geprüft, wenn letztlich der Neubau beantragt werde. Auch die Befürchtung, multiresistente Keime würden über die Abluft verbreitet, weist die Gemeinde zurück. Dafür gebe es keine Hinweise.

Rückmeldung kommt auch von der Außenstelle Itzehoe des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, das in Immissionsschutz-Genehmigungsverfahren oft eine wichtige Rolle spielt. In der Stellungnahme zum Bebauungsplan wird kein negativer Hinweis gegeben. Im Gegenteil: Der Absender schließt mit den Worten: „Ich wünsche eine erfolgreiche Durchführung.“

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg.