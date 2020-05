Als eines der wenigen Gotteshäuser im Kreis Segeberg öffnete die Kirche in Leezen ihre Türen für den Gottesdienst am Sonntag. „Wie schön, Euch alle wieder zu sehen im Gotteshaus nach so vielen Wochen. Was für Zeiten!“ Mit diesen Worten begrüßte Pastorin Anett Penner die 23 Kirchenbesucher.