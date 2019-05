Bad Segeberg

Die bei der Kommunalwahl im Mai 2018 erlittenen Blessuren sind noch immer nicht verheilt. Als stärkste Fraktion mit neun Sitzen war die SPD angetreten und hatte sich Hoffnungen auf die Besetzung des Bürgervorsteher-Postens mit Urgestein Jens Lichte gemacht. Doch die Partei wurde (entsprechend dem Bundestrend) gehörig zusammengeschnurrt und fand sich nach dem Urnengang nur noch als drittstärkste Kraft hinter CDU und Freier Wählergemeinschaft BBS im Rathaus wieder. In den Ausschüssen ist man mit zwei Sitzen gleichauf mit den Grünen.

Jens Lichte wollte gern im VHS-Vorstand bleiben

Jens Lichte musste zusehen, wie CDU-Kandidatin Monika Saggau zur Vorsitzenden der Stadtvertretung gewählt wurde. Er stellte mit spürbarer Frustration seinen Vorsitz im Sozialausschuss zur Verfügung. Genossin Kirsten Tödt wurde seine Nachfolgerin. Eine ganz bestimmte Aufgabe hätte Lichte aber gern weitergemacht: nämlich als Abgesandter der Stadtvertretung im Vorstand der Bad Segeberger Volkshochschule gesessen.

Ralf Schaffer (BBS) war über Personalvorschlag empört

Doch hier grätschte Ralf Schaffer (BBS) im vorletzten Sozialausschuss dazwischen. Er war empört, dass der Name Jens Lichte als Vorschlag in der Sitzungsvorlage auftauchte. „Es ist eine Frechheit! Das kann so nicht angehen!“ Lichte beteuerte, er sei vom VHS-Vorstand gebeten worden, die gute Zusammenarbeit fortzusetzen und würde dies mit Freude tun. „Das können Sie nicht schönreden!“, schnaubte Schaffer. „Das ist so nicht zu akzeptieren.“ Der BBS-Mann erklärte, er könne jetzt nicht mehr wertfrei über diesen Punkt diskutieren.

Kirsten Tödt hielt sich aus der gesamten Diskussion heraus

Das Thema wurde auf die nächste Sitzungsrunde vertagt. Auffällig war, dass Ausschussvorsitzende Kirsten Tödt nichts tat, um das hitzige Wortgefecht zu moderieren oder den Disput zu entschärfen. Sie hielt sich komplett heraus. In der Folge wurden immer mehr Stimmen laut, dass grundsätzlich der oder die Vorsitzende des Sozialausschusses zur VHS geschickt werden solle – unabhängig von der Person. Auch Melanie Büttner ( CDU), die zunächst noch für Lichtes Weitermachen plädiert hatte, wechselte zu dieser Sichtweise. Das Problem für die SPD: Sowohl Kirsten Tödt als auch Jens Lichte wollten den VHS-Job.

SPD wollte VHS-Sitz nicht an die BBS-Fraktion verlieren

Nach der Debatte konnte Kirsten Tödt aber nicht mehr zu Gunsten des Kollegen verzichten, da dann der stellvertretende Ausschussvorsitzende seine Ansprüche hätte anmelden können: Ralf Schaffer. Und aus der Hand geben wollte die SPD die enge VHS-Verbindung auf gar keinen Fall. So blieb Lichte in der nächsten Sitzung des Sozialausschusses nichts Anderes übrig, als auf das geliebte Ehrenamt zu verzichten. Er dankte artig, dass er in Erwägung gezogen wurde. „Ich hätte es auch sehr gerne gemacht.“ Dennoch stehe er nicht zur Verfügung.

Inhaltliche Differenzen beim kostenlosen Parken

Die zweite Baustelle betrifft Ortsverein und Fraktion. Beim Thema Parkraumbewirtschaftung vertreten Fraktionschef Dirk Wehrmann und Ortsvorsitzender Magnus Wittern unterschiedliche Positionen – und sehen damit öffentlich nicht gerade glücklich aus. Während Wehrmann und die Mehrheit der Fraktion das von der CDU geforderte Gratis-Parken per „Brötchentaste“ aus Finanzgründen kategorisch ablehnen, forderte Wittern kostenloses Parken per Sanduhr. Das sei eine „charmante Idee“.

Fraktion beerdigte den Vorstoß des Ortsvereins im Nebensatz

Im Haupt- und Finanzausschuss sagte Wehrmann ein wenig verklausuliert, man wolle weder Brötchentaste noch sonstige „Zeitmesser“ und beerdigte so den Vorstoß des örtlichen SPD-Chefs im Nebensatz. Politikneuling Wittern habe sich nicht dahingehend beraten lassen, auf den nicht durchsetzungsfähigen Vorschlag zu verzichten, lamentiert man in der SPD hinter vorgehaltener Hand. Kleiner werden die Gräben durch diesen Streit nicht. Heute ab 18.30 Uhr in der Stadtvertretung werden beide Themen im Rathaus final entschieden.