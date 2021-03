Wahlstedt

Bei der von der Stadt getätigten Anlage handele es sich um eine auf ein halbes Jahr befristete Termingeldanlage in Höhe von rund 3 Millionen Euro, die aus im Haushaltsjahr entstandenen Liquiditätsüberschüssen stammten. „Es wurden vorher alle vorgesehenen Prüfungen vorgenommen, um die Sicherheit der Geldanlage zu gewährleisten“, versicherte der Bürgermeister.

Strafzinsen sollten vermieden werden

Die Anlage sei auch in Wahlstedt getätigt worden, um Strafzinsen zu vermeiden und basiere auf der entsprechenden Erlasslage des Landes Schleswig-Holstein. Die Stadt stehe im Austausch mit den kommunalen Spitzenverbänden, wie dem Städteverband Schleswig-Holstein, da etliche andere Städte und Gemeinden ebenfalls betroffen sind. „In diesem Zusammenhang soll auch über ein gemeinsames Vorgehen gesprochen werden“, erklärte Bonse. Für den 24. März stehe dieser Fall auch auf der Tagesordnung des Finanzausschusses des Bundestages.

Kommunalpolitiker und Landrat informiert

Neben der Information über den Vorgang an alle Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter sei darüber hinaus auch der Segeberger Landrat Jan Peter Schröder in Kenntnis gesetzt und um Unterstützung gebeten worden. Die Kommunalaufsichtsbehörden sowie die Gemeindeprüfungsämter der Kreise ständen den betroffenen Kommunen, so auch der Stadt Wahlstedt, zur Klärung der Sach- und Rechtslage zur Verfügung.

„Nach ersten internen Prüfungen des Vorgangs haben die beteiligten Verwaltungsmitarbeiter keine Fehler begangen“, sagte Matthias Bonse. „Wir werden nicht nur die weiteren Untersuchungen der BaFin verfolgen, sondern auch unsere Forderungen im Interesse der Stadt mit allen möglichen Mitteln geltend machen, dazu gehört auch die Prüfung von rechtlichen Schritten.“