Großalarm in Wahlstedt - Reihenhaus-Feuer: Zwei Familien in Not

Ein Reihenendhaus im Surahammarweg in Wahlstedt ist komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist groß, die Wohnung verwüstet. Die Stadt hat Eltern und Kind in einer leerstehenden Wohnung einquartiert. Auch der Nachbar mit schwangerer Frau musste wegen der Schäden ausziehen.