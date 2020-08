Nehms

Erntehelfer wollten sich am Sonntagmorgen kurz vor fünf Uhr im Muggesfelder See in Nehms erfrischen. An der Badestelle fanden sie auf einer Bank sorgfältig zusammengelegte Kleidungsstücke, inklusive Schuhe und Handtuch.

Frühbader fanden Kleidungsstücke an der Badestelle

"Da sie aber keine Person sehen konnten, informierten sie die Polizei", berichtet Patrick Juschka, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg. Nachdem sich die Beamten von der Lage überzeugt hatten, wurde eine große Wasserrettung eingeleitet.

Anzeige

Die Feuerwehr Bad Segeberg kam mit ihrem Rettungsboot zum Einsatzort, die Berufsfeuerwehr Lübeck rückte mit Tauchern an. Die Wasserrettung des DRK, das DLRG aus Bad Bramstedt und Kaltenkirchen und die örtliche Feuerwehr waren im Einsatz. Auch Spürhunde von der Rettungshundestaffel Schleswig-Holstein Ost wurde zu Hilfe gerufen.

Weitere KN+ Artikel

Rettungshubschrauber suchte in der Nacht

"In der Nacht war auch der Rettungshubschrauber hier und hat den See mit Unterstützung der Wärmebildkamera abgesucht", schilderte Juschka am Morgen. Wegen zu geringer Sicht sei der Einsatz aber bald wieder abgebrochen worden. "Der See ist an der tiefsten Stelle 30 Meter tief."

Dafür suchten zwei Boote die Wasserfläche ab mithilfe eines Sonars und Spürhunden. Auch der Uferbereich sei mit Hunden abgesucht worden.

Zwei Mal meldete das Boot mit Sonar einen möglichen Fund, was mithilfe der Taucher überprüft wurde - ohne Ergebnis.

Schuhe, Kleidung und Handtuch auf einer Bank

Die Bank mit der Kleidung am Ufer ist am Morgen mit Flatterband abgesperrt. Zwei schwarze Paar Turnschuhe stehen auf der Sitzfläche, daneben ein kompletter Satz Kleidung. Sorgsam gefaltet, ebenso das darunterliegende Handtuch. Daneben augenscheinlich ein Notizbuch und einige Zettel.

Die ganze Badestelle und die Zuwegung ist mit Einsatzfahrzeugen zugestellt. Die ersten Kräfte aus der Nacht werden langsam abgezogen.

Lesen Sie auch: Wasserrettung - Freiwillige bei der Feuerwehr trainieren

"Wenn sich eine Person im Wasser aufgehalten hat, müssen wir inzwischen mit einer Bergung, aber nicht mit einer Rettung rechnen", erklärt Juschka nach mehr als vier Stunden Einsatz.

Einige der großen Fahrzeuge haben sich festgefahren. Ein Trecker wird zum Rausziehen gerufen.

Suche mit Sonar, Leichenspürhunden und Tauchern

Gegen 9.30 Uhr meldet das Boot mit Sonar auf dem Wasser erneut eine potenzielle Fundstelle. Spürhund Frieda, ein achtjähriger Labradormischling, wird mit dem Boot zur verdächtigen Stelle gebracht. Sie ist auf Leichengeruch spezialisiert.

Taucher werden zur Stelle gebracht. "Sie hat verhalten angeschlagen", sagt ihr Hundeführer Andreas Straub bei der Rückkehr an Land. Mit all den Menschen an Bord sei es aber schwierig für den Hund. Taucher können an der Stelle aber nichts finden.

Einsatz wird plötzlich abgebrochen

Dann auf einmal geht es ganz schnell. Gegen zehn Uhr wird der Einsatz plötzlich abgebrochen. Eine Frau ist an der Badestelle erschienen. Sie wollte die Sachen ihres Mannes abholen, der sie dort vergessen haben soll. "Ja, das sind seine Sachen", sagt die Frau.

Lesen Sie auch:Badeunfall im Naturbad Beckersberg

Den umstehenden Einsatzkräften ist anzusehen, dass sie sich ihren Sonntag angenehmer hätten vorstellen können.

Kleidung vergessen? Ein Fall für die Polizei

"Ob die Sachen vergessen wurden, muss jetzt die Polizei klären", sagt Juschka. Der Mann müsse dann ja nur mit einer Badehose bekleidet heim gekommen sein. Es geht dabei um mögliche finanzielle Konsequenzen. "Der Rettungseinsatz muss ja irgendwie bezahlt werden", so Juschka.

Der Kreisfeuerwehrverband selbst habe keine Kostenerstattungssatzung, es seien aber viele andere Einsatzkräfte vor Ort gewesen. "Für uns ist zunächst wichtig, dass die Person unversehrt ist."

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.