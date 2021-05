Die Baustelle am Berufsbildungszentrum Bad Segeberg kündigt Großes an. Eines der architektonisch modernsten Gebäude entsteht dort. Sieben Millionen investiert der Kreis für eine Aula und Pausenhalle für die Schule. Ausgestattet mit Bühnentechnik entsteht damit auch ein Konzertsaal in der Kreisstadt.