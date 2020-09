Großeinsatz am Donnerstag in der Bad Segeberger Innenstadt. Mittags brach das Feuer im Obergeschoss eines über 100 Jahre alten Gebäudes aus. Die Flammen brachen aus dem Dachstuhl und drohten auf umliegende Gebäude überzugreifen.

Mehrfamilienhaus in Bad Segeberg brennt

Von Nadine Materne