Einfamilienhaus abgebrannt

Groß Kummerfeld

Gegen 16 Uhr wurden die Wehren aus Groß Kummerfeld, aus dem Ortsteil Willingrade und den umliegenden Gemeinden zur Brandstelle gerufen. Auch die Drehleiter aus Neumünster rückte aus. Mehr als hundert Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Ein Einfamilienhaus brennt in voller Ausdehnung hieß es von der Leitstelle. Anwohner wurden gebeten, wegen des Rauches Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Feuerwehrmann verletzt

Nach Angaben der Feuerwehr war zum Brandzeitpunkt niemand im Haus. Allerdings musste ein Feuerwehrmann mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Bis in den Abend waren die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Zur Ursache konnte die Feuerwehr am Sonntag noch nichts sagen. Der Eigentümer gab an, das Haus hauptsächlich zur Sammlung von Hilfsgütern zu nutzen. Er selbst halte sich zumeist in Kroatien auf.

Von Klaus J. und Materne Harm