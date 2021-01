Großenaspe

Die ersten Fälle waren Ende vergangener Woche bekannt geworden. Daraufhin wurden am Wochenende 124 Personen abgestrichen (72 Bewohner und 52 Mitarbeiter). Drei Bewohner werden zurzeit in einem Krankenhaus behandelt, die übrigen zeigen bislang größtenteils leichtere Symptome.

Der Großteil der Bewohnerinnen ist am Dienstag, 19. Januar, gegen das Corona-Virus geimpft worden. Wenige Tage später wurden die ersten Fälle bekannt.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erste Studien zeigen, dass erst etwa zwei Wochen nach der ersten Impfung ein Impfschutz bestehen kann. Zum Aufbau eines umfassenden Impfschutzes sind zwei Impfungen notwendig. Generell gilt, dass das Immunsystem mit dem Alter schwächer wird und Impfungen nicht immer so gut anschlagen wie bei jüngeren Menschen. Covid-19-Ausbrüche bei bereits geimpften Menschen hat es in den letzten Tagen schon mehrfach geben, im Kreis Segeberg unter anderem in den Pflegeheimen Haus Itzstedt und Lühmann-Park in Henstedt-Ulzburg.

Infektionsquelle in Großenaspe nicht nachvollziehbar

Im Heim in Großenaspe kann die Infektionsquelle nach Angaben des Kreises Segeberg nicht mehr nachvollzogen werden. Der Kreis Segeberg hat für die in der Straße Surhalf gelegene Seniorenresidenz eine Schließung des Heimes verfügt. Es dürfen keine Besucher mehr in das Haus, Ausnahmen sind nur im Fall einer Sterbebegleitung zulässig und auch die nur unter strengen Auflagen.

Die Heimleitung wollte keine Angaben zur Situation in der Seniorenresidenz Großenaspe machen. Das Haus gehört der Convivo-Gruppe, ein deutschlandweit tätiger Dienstleister im Pflegebereich.