Großenaspe

"Handball ist seine Leidenschaft". Damit hatten es der Vorsitzende Holger Böhm, sowie der Geschäftsführer des Kreissportverbandes, Sven Neitzke in ihrer gemeinsamen Laudatio auf den Punkt gebracht, was Hans-Jürgen Holtorf seit 57 Jahren zu seinem Engagement im Sport angetrieben hat. Nach nunmehr 30 Jahren als Vorsitzender des Großenasper Sportvereins wurde der 70-Jährige bei herrlichen sommerlichen Temperaturen unter freiem Himmel verabschiedet – ein Zugeständnis an die Corona-Sicherheitsauflagen.

Stellvertreter übernimmt die Verantwortung

Zum Dank für sein langes Wirken wurde er mit dem den Ehrenteller des Kreissportverbandes Segeberg, der höchsten Auszeichnung des Verbandes, aus seiner Funktion verabschiedet und zum Ehrenvorsitzenden seines Vereins ernannt. Zum Nachfolger wählte die Jahreshauptversammlung den bisherigen Stellvertreter Peter Dittmer (47).

Eingetreten in den Sportverein seines Heimatdorfes war Hans-Jürgen Holtorf bereits 1964. In verschiedenen Funktionen diente er seinem Verein, unter anderem als Übungsleiter und Trainer vieler Mannschaften und als Handballspartenleiter. Außerdem war er Mitbegründer und erster Handballobmann der Spielgemeinschaft (SG) Boostedt-Großenaspe.

1971 fing Holtorf im Jugendausschuss an

Auch auf Kreisebene hat sich Holtorf Verdienste erworben. Er engagierte sich bereits seit 1971 als Mitglied im Jugendausschuss und Schiedsrichter im Kreishandballverband Segeberg. "Ein besonderer Höhepunkt in seiner eigenen sportlichen Karriere war sicherlich sein Fackellauf auf dem Weg nach Kiel bei den Olympischen Spielen 1972", erinnert Kreissportverbandchef Holger Böhm.

Zunächst als Frauenwart im Kreishandballverband und zweiter Vorsitzender übernahm er schließlich bis 2016 den Vorsitz. Für dieses Engagement wurde Hans-Jürgen Holtorf bereits zum Ehrenvorsitzenden des Kreishandballverbandes ernannt. "Du besitzt eine natürliche Autorität, mit der Fähigkeit, Verantwortung auch vertrauensvoll zu delegieren. Du hast dich immer als Teil des Ganzen gesehen", sagte Böhm.

Bürgermeister Torsten Klinger sagte in seiner Dankesrede: "Der Verein erfüllt viele Aufgaben, die Kommunalpolitik nicht erfüllen kann. Du hast alles richtig gemacht."

Erste Jahresversammlung unter freiem Himmel

Vor 70 der 914 Mitglieder leitete Hans-Jürgen Holtorf letztmalig die Jahreshauptversammlung, "aber das erste Mal unter freiem Himmel", wie er feststellte. Zwar sei der Sportbetrieb wegen Corona weitestgehend lahmgelegt, dafür sei der Verein aber anderweitig aktiv gewesen. Als Beispiele zählte er auf, dass der A- und der C-Platz neue Beregnungsanlagen erhalten haben. Außerdem seien für die Plätze Mähroboter angeschafft worden. Zusätzlich sei ein neuer Vereinsbus gekauft und ein Bouleplatz angelegt worden.

Verärgert zeigte sich Holtorf, dass fast jedes Wochenende Jugendliche auf den Anlagen des Vereins gefeiert hätten und dabei sowohl Glasscherben als auch Zigarettenkippen hinterlassen hätten. Außerdem wurden Glasscheiben eingeschlagen und Holztische und -bänke als Wurfgeschosse missbraucht, so Holtorf. Und die Sporthalle wurde mit Graffitis beschmiert. "Um zukünftig derartigen Vandalismus zu verhindern, planen wir die Einzäunung des Sportgeländes und das Anbringen von Überwachungskameras", kündigte Holtorf an.

Leichter Mitgliederrückgang

In 2020 sei die Anzahl der Mitglieder von 973 auf 914 zurückgegangen. "Das bedeutet einen Rückgang um 6,1 Prozent, wobei die Anzahl der Austritte denen vergangener Jahre entspricht", bilanzierte Holdorf. Allerdings fehlten, bedingt durch Corona, die Eintritte, die in den vergangenen Jahren die Austritte kompensierten.

Die Arbeit als Vorsitzender habe ihm immer Spaß gebracht, blickte Holtorf zurück. Er sei stolz, dass vieles in den Jahren bewegt worden war und der Verein über die gesamte Zeit finanziell gesund war. Mit stehendem Applaus wurde er von den Mitgliedern verabschiedet.

"Ich habe schon als Kind im Verein Fußball gekickt", stellte sich sein Nachfolger Peter Dittmer vor. Er hat sich unter anderem als Kassenwart der Fußballabteilung und Jugendtrainer sowie als zweiter Vorsitzender des Vereins engagiert. Der Landwirt ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 16 und 11 Jahren.