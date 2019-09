Seth

Kurz vor 3 Uhr am frühen Morgen wurden die Freiwilligen Feuerwehren Seth und Oering alarmiert, die Bewohner einer Landwirtschaft in der Straße Ruhloh hatten die 112 angerufen. „Als wir dort eintrafen, brannte das 100 Quadratmeter große Werkstattgebäude schon in voller Ausdehnung“, sagt Dennis Oldenburg, Wehrführer in Seth.

Übergreifen auf Kälberstall verhindert

Die Anwohner waren durch ein Knistern und Brandgeruch auf das Feuer aufmerksam geworden. Die ersten Feuerwehrkräfte alarmierten beim Eintreffen gleich die Wehr in Stuvenborn und später auch noch die Sievershüttener Wehr, die beim Aufbau einer Wasserversorgung unterstützen mussten. Rund 70 Einsatzkräfte bekämpften das Feuer aus mehreren Strahlrohren und unter Atemschutz.

„Wir konnten ein Übergreifen des Feuers auf den direkt angrenzenden Kälberstall verhindern“, so Oldenburg. Die Anwohner hatten die Kälber aber schon in Sicherheit gebracht. Das Feuer konnte nach einer halben Stunde unter Kontrolle gebracht werden, die Nachlöscharbeiten dauerten bis 6.30 Uhr. Zur Ursache des Feuers und der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen, die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben, die Ermittlungen dauern noch an.