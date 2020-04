Flüchtlingsunterkunft abgebrannt

Högersdorf

Es ist ruhig geworden nach einer dramatischen Nacht. Zur Mittagszeit am Freitag ist Högersdorfs Wehrführer Rüdiger Bruhn noch mit einer Handvoll Leuten vor Ort für die Brandwache. Fast 130 Feuerwehrleute von elf Wehren hatten kurz zuvor noch stundenlang gegen die Flammen in der Flüchtlingsunterkunft am Dorfplatz gekämpft. Die Ursache muss noch ermittelt werden.

Brandort: Altes Gebäude mit vielen Bewohnern

Kurz vor drei Uhr in der Nacht auf Freitag heulte die Sirene durch das Dorf. "Feuer mittel" stand um exakt 2.50 Uhr auf dem Pieper von Einsatzleiter Rüdiger Bruhn. "Dorfstraße 17. Die Flüchtlingsunterkunft."

Anzeige

"Da fährt man immer mit einem unguten Gefühl hin", sagt Bruhn. Nicht, weil es eine Flüchtlingsunterkunft ist. An eine Brandstiftung womöglich mit radikalen Motiven glaubt Bruhn nicht. "Die Gebäude hier sind alt und es wohnen hier viele Menschen", begründet er seine anfängliche Sorge. Gleich nebenan auf dem Hof sei zudem ein privates Kinderheim untergebracht. Einen Steinwurf entfernt befindet sich die Wohngruppe Högersdorf.

Weitere KN+ Artikel

Als die Högersdorfer Wehr kurz nach der Alarmierung am Brandort ankam, "schlugen die Flammen schon rechts aus dem Gebäude heraus", schildert Bruhn den ersten Eindruck. Schnell war klar, dass die Alarmierung geändert werden musste auf Großfeuer.

Zur Galerie Hier sehen Sie Bilder von dem Brand in der Flüchtlingsunterkunft.

Binnen Minuten brannte das komplette Haus

Sämtliche Wehren aus dem Umland rückten nach Högersdorf aus: Mözen, Bebensee, Kükels, Wittenborn, Bockhorn, Bark, Fredesdorf, Todesfelde, die Bad Segeberger kamen mit der Drehleiter, dazu der ABC-Zug des Kreises für die Logistik sowie der Rettungsdienst mit fünf Wagen und Notarzt.

Zum Glück, sagt Bruhn, waren die Bewohner schon aus dem Haus geflüchtet, als die Wehren eingetroffen waren. Es dauerte nur Minuten, bis beide Geschosse und das Dach komplett in Flammen standen.

"Das ganze Gebäude ist aus Holz", sagt Bruhn. Altes, trockenes Holz. Dazu eine alte Isolierung – in den Wänden und der Zwischendecke mit großen Hohlräumen.

Mit Löschschaum gegen die Flammen

Bruhn deutet auf viereckige Löcher in der Wand. "Dort haben wir reingeschnitten." Denn in diesen Zwischenräumen glimmte immer wieder das Feuer auf. Deshalb wurde das Gebäude schließlich mit Löschschaum eingedeckt. "Das sah hier aus wie Weihnachten", berichtet Bruhn. Wie weiße Weihnachten. Auch am Morgen sind noch Reste des Schaums rund um das Gebäude zu sehen.

Lesen Sie auch:Feuer in Bornhöved - Großaufgebot trotzt Flammen und Corona

"Die Schaumdecke erstickt die Flammen", erklärt der Feuerwehrmann. Der Schaum fließe nicht weg wie Wasser, sondern breite sich in alle Hohlräume aus und bleibe dort. "Da kommen wir mit Wasser gar nicht hin." Die Maßnahme hatte Erfolg. Gegen neun Uhr zeigte die Wärmebildkamera keine Stellen mehr im Haus mit mehr als 30 Grad Celsius an, so Bruhn. Zur Sicherheit blieb die Brandwache noch bis Mittag.

Hilfe für obdachlose Bewohner

Für die obdachlos gewordenen Bewohner ist bereits Hilfe organisiert, berichtet Bürgermeisterin Renate Wieck. "Unten wohnte eine Familie mit vier Kindern. Oben eine Gruppe mit sechs Männern." Einer sei aber zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause gewesen.

Die Feuerwehr habe Feldbetten organisiert und die Wohngruppe stellte ihren Saal zur Verfügung, dort konnten die Geflüchteten betreut werden, aber auch die Jugendlichen aus der benachbarten Heimeinrichtung, die evakuiert wurden.

"Die Kinder müssen auch noch eine Nacht dort bleiben", sagt Wieck. Damit die Räume durchgelüftet werden können. Beschädigt ist das Nachbarhaus nicht. "Wir haben großes Glück gehabt, das es in der Nacht nahezu windstill war, so konnten die dicht angrenzenden Nachbargebäude gerettet werden", sagt Amtswehrführer Jens Finnern.

Für die Flüchtlinge habe das Amt Leezen bereits eine Lösung für die weitere Unterbringung gefunden, berichtet Renate Wieck. Die Familie könne sogar in einer Wohnung im Dorf bleiben, die zufällig frei sei. "Das Amt organisiert bereits Möbel." Sie selbst will helfen, Kleinigkeiten wie Töpfe und Pfannen zu besorgen.

200 Brötchen für die Einsatzkräfte

Die Bürgermeisterin hat selbst eine lange Nacht hinter sich. "Mein Mann hat mich nachts um drei geweckt." Als Wieck aus dem Fenster guckte, "war es nur hell." Sofort sei sie aufgestanden, um zu schauen, wo Hilfe möglich ist.

Während 130 Feuerwehrleute stundenlang gegen die Flammen kämpften, organisierten Wieck und zahlreiche Nachbarn die Versorgung der Einsatzkräfte. "Alle haben ihre Kühlschränke leergeräumt." Von der Bäckerei Gräper wurden 200 Brötchen geholt. "Und dann haben wir hier am Fließband Brötchen geschmiert." Dafür ist Einsatzleiter Rüdiger Bruhn dankbar. "Auf dem Dorf da klappt das noch."

Polizei ermittelt zur Brandursache

Derweil hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandstelle ist beschlagnahmt. Die Spurensicherung war noch am Morgen vor Ort. "Bisher haben wir keine Erkenntnisse auf die Brandursache", sagt Polizeisprecher Steffen Büntjen auf die Frage, ob Brandstiftung eine mögliche Ursache ist.

Der Schaden wird auf einen Betrag im "mittleren sechsstelligen Bereich" geschätzt.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.