Sülfeld-Tönningstedt

Wie Rippen ragen die Überreste des Dachgebälks in den trüben Himmel. Der Gestank von verkokeltem Holz und Müll liegt in der Winterluft. Im Garten der Nachbarn mussten hohe Bäume umgesägt werden, die Reste liegen an der Grundstücksgrenze. Irgendwo streunt die Katze der Familie herum und mauzt.

Am Mittwoch um 18.21 Uhr wurde die Rettungsleitstelle alarmiert. Aus einem alleinstehenden Einfamilienhaus an der Straße Stoltenkamp in Tönningstedt stieg dicker Rauch auf. Bereits vor dem Eintreffen der Retter konnten zwei Bewohner des Hauses sich selbst in Sicherheit bringen. Beide kamen in ein Krankenhaus. Es handelt sich nach Aussage von Nachbarn um Vater (62) und Sohn (33), die in dem Haus lebten. Der Vater erlitt schwere Verletzungen, sein Sohn leichtere, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Retter mussten sich durch Unrat kämpfen

"Die Löscharbeiten gestalteten sich sehr schwer", erläutert Feuerwehrsprecher Patrick Juschka. Auf dem ganzen Grundstück verteilt liegen meterhoch Abfälle und Unrat. Plastikwannen, Eimer, Polster, Holz – die Nachbarn sprechen von einem Messi-Haushalt. Der Vater und sein Sohn hätten in ihrer Welt gelebt und nicht mal elektrischen Strom in dem Haus gehabt.

An der Wäschespinne im vermüllten Garten hängen Kleidungsstücke. "Es war total unübersichtlich“, sagt Juschka. Die Retter hätten sich durch diese Wand aus Müll kämpfen müssen, um ans Haus zu kommen. Die Frage sei gewesen, ob vielleicht noch Gasflaschen auf dem Gelände oder im Haus gelagert waren.

Atemschutzträger vor Nässe schützen

Die Feuerwehr Bargteheide stellte beheizte Zelte auf. "Die Atemschutzträger konnten sich dort unterstellen", berichtet Juschka. Gerade diese Feuerwehrleute müssen vor Feuchtigkeit geschützt werden, denn ihre nasse Kleidung sorge im brennenden Haus für Wasserdampf, der die Einsatzkräfte immens behindert und zusätzlich gefährdet. Denn zudem lasse die Schutzwirkung der speziellen Kleidung stark nach, wenn sie durchnässt ist. Die Hitze gelangt dann zum Körper des Atemschutzträgers. "Einige Minuten hält man das aus, aber dann geht es nicht mehr."

Nachbargebäude galt es zu schützen

Relativ schnell sei der Einsatzleitung klar gewesen, dass das Haus nicht mehr zu retten war und es nur noch darum ging, die Nachbarn zu schützen. Ein Radlader konnte nicht zum Einsatz kommen, denn die Straße Stoltenkamp ist eng und war mit Feuerwehrfahrzeugen und vom Rettungsdienst zugestellt. Beteiligt waren neben den Feuerwehren Tönningstedt, Borstel, Sülfeld, Itzstedt, Bargteheide, Grabau auch der Kreisfeuerwehrverband, die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) mit drei Rettungswagen, ein Notarzt und ein organisatorischer Leiter Rettungsdienst.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Pinneberg beschlagnahmten die Brandstelle. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zu Brandursache und Sachschadenshöhe übernommen, erklärt Polizeisprecher Lars Brockmann.