Negernbötel

Anlass für die Debatte sehen die beiden Grünen-Sprecher Lennart Stahl und Marlene Jakob, die in Negernbötel wohnt, in der Ermordung von George Floyd. Der Tod des US-Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz im vorigen Jahr hatte Proteste und Diskussionen über Rassismus ausgelöst.

Diskussionsbedarf zum Thema Rassismus im Kreis Segeberg

"Auch im Kreis Segeberg gibt es Bedarf an Diskussion", sagen Stahl und Jakob. "Der Ortsname Negernbötel enthält das sehr verletzende und rassistische N-Wort." Der Ortsname habe zwar keinen rassistischen Ursprung, stamme vielmehr aus dem Plattdeutschen und bedeute "Näher zu der Siedlung". Sie könnten verstehen, dass Menschen den plattdeutschen Ortsnamen schützen wollten.

"Gleichzeitig ist aber anzuerkennen, dass Plattdeutsch eben keine sehr weit verbreitete Sprache ist und der Ortsname für die meisten Menschen keine Assoziation mit Plattdeutsch auslöst."

Rassismus-Vorwurf richtet sich nicht an Bewohner

Den Menschen käme vielmehr das "Jahrhunderte zur Unterdrückung von schwarzen Menschen genutzte N-Wort" in den Sinn. Natürlich seien die Bewohner des Dorfes nicht rassistisch. Doch dächten weiße Menschen, die das Privileg hätten, nicht tagtäglich von Rassismus betroffen zu sein, zu wenig über das Thema nach.

Rückendeckung sehen die Grünen in einer Antwort, die sie von der Vereinigung EmBIPoC aus Kiel bekommen hätten. EmBIPoC steht für Empowerment (Ermächtigung) von Black, Indigenous und People of Color, die aus dem US-Amerikanischen übernommene politische Selbstbezeichnung von Menschen, die sich gegen Rassismus wehren und für Gleichberechtigung einsetzen.

Rückendeckung für junge Grüne von Vereinigung EmBIPoC

Ein Sprecher von EmBIPoC habe mitgeteilt: "Wenn in dem Dorf keine Rassistinnen und Rassisten wohnen, müsste es doch auch im Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner sein, ihren schwarzen Mitbürgerinnen und Mitbürgern das Leben leichter zu machen."

Marlene Jakob von der Grünen-Jugend etwa könnte sich vorstellen, den Ort in "Näherbötel" umzubenennen.

Bürgermeister ist der Debatte überdrüssig

Bürgermeister Marco Timme will die immer wieder aufkommende Diskussion nicht mehr befeuern und eigentlich nichts mehr sagen. Es gebe mit dem Ortsnamen im Dorf und unter den Gemeindepolitikern keine Probleme. Auch nicht für jene Negernböteler, die im Dorf leben würden und eine schwarze Hautfarbe hätten. Timme rät die Grünen: Sie hätten doch sicherlich andere Themen, denen sie sich besser widmen könnten.

Fragt man Einwohner der Gemeinde, stimmen diese ihrem Bürgermeister zu. Fritz Trautmann etwa, der in Negernbötel aufgewachsen ist. Er habe noch nie einen Gedanken daran verloren, dass der Name seines Dorfes rassistisch sein könnte. "Und daran stört sich hier nun wirklich keiner ernstlich dran", sagt der 69-Jährige. Im Ort sei das kein Diskussionsthema.

Anwohner stören sich nicht an "Negernbötel"

Seit 26 Jahren lebt Holger Dobrindt im Dorf. Auf die Idee, der Ortsname könne rassistisch sein, sei er weder vor seinem Umzug nach oder in all den Jahren als Einwohner von Negernbötel gekommen. "Das fällt in eine größere Debatte, aber da passt ein alter Ortsname für mich einfach nicht rein", sagt der 58-Jährige. "Wie soll das weitergehen, müssen Menschen auch irgendwann ihre Namen ändern?"

Georg Hauk ist ebenfalls der Meinung, die plattdeutsche Namensherkunft nicht in den Rassismus-Kontext zu stellen. Dabei bricht der 68-Jährige, der vor über 30 Jahren in den Ort kam und in Kasachstan geboren wurde, eine Lanze für die alte Sprache: "Negernbötel bedeutet, dass dies die nähere Siedlung zum früheren Kloster in Segeberg war – es gibt ja auch Fehrenbötel, die fernere Siedlung. Das hat nichts mit Hautfarbe zu tun. Soll eine alte Sprache wie die plattdeutsche nachträglich verändert werden, weil sich jemand an einzelnen Worten stört?"

Seiner Meinung solle der Ortsname auf jeden Fall bestehen bleiben. Und das sagt er auch wegen des Geldes: "Wer weiß, was das kosten würde, eine Gemeinde neu zu benennen, weil sich jemand am Namen stört?"

Antirassismus-Sprecherin Touré äußert sich nicht

Nicht äußern zum Thema wollte sich die afro-deutsche Grünen-Landtagsabgeordnete Aminata Touré, geboren in Neumünster. Sie ist nicht nur Sprecherin für Migration und Flucht, Antirassismus, Frauen und Gleichstellung, Queerpolitik, Religion sowie Katastrophenschutz und Rettungsdienst, sondern auch Vizepräsidentin des Landtages. Sie schaffe eine Beantwortung aus zeitlichen Gründen nicht, ließ sie über die Pressesprecherin der Grünen-Fraktionen Claudia Jacob ausrichten.

Kreis Segeberg: Keine Handhabe beim Ortsnamen

Der Kreis Segeberg hält sich in dieser Sache ebenfalls bedeckt. Anfragen, Beschwerden oder Anträge, etwa bei der Kommunalaufsicht, gab es zu Negernbötel oder anderen angeblich anrüchigen Ortsnamen bislang nicht, sagt Kreispressesprecherin Sabrina Müller. Der Kreis bewerte den Ortsnamen nicht. Aus einem formalen Grund: "Der Kreis hat bei dieser Frage keine rechtliche Handhabe."

Der Kreis Segeberg darf eine Gemeinde generell nicht zu einer Umbenennung zwingen, sagt Sabrina Müller. Dagegen darf sich eine Gemeinde durchaus umbenennen. "Rechtsgrundlagen sind Paragraf 11 Gemeindeordnung und Paragraf 2 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeinde-, der Kreis- und der Amtsordnung."

Letzte Umbenennungen in Segeberg im Jahr 1970

Es bedarf eines Beschlusses der Gemeindevertretung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter. Die Gemeinde gibt die Änderung im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt. Eine behördliche Genehmigung sei nicht nötig.

Im Kreis Segeberg haben sich nur zwei Mal Gemeinden umbenannt, allerdings im Zuge von Gebietsreformen. 1970 wurde aus Friedrichsgabe, Garstedt, Harksheide und Glashütte die Stadt Norderstedt gebildet, und die Großgemeinde Henstedt-Ulzburg entstand aus Götzberg, Henstedt und Ulzburg.

Von Gerrit Sponholz und Christian Detlof