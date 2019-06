Wieder geht eine Ära in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Bramstedt zu Ende. Nachdem im Januar Pastor Bernd Hofmann in den Ruhstand ging, wird am Sonntag nach 34 Jahren Pastor Rainer Rahlmeier verabschiedet (Maria-Magdalenen-Kirche, 10 Uhr). KN-online gab der 63-Jährige ein Interview.