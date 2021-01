Die Grünen Henstedt-Ulzburg haben überraschend angekündigt, während des Lockdowns bis Ende Januar nicht mehr an Sitzungen von Ausschüssen und Gemeindevertretung teilzunehmen. Das erklärte Fraktionsvorsitzender Thorsten Möhrcken während der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstagabend im Rathaus.

Von Nicole Scholmann