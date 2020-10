Wie jemand auf die Idee kommt, sich am Neujahrstag in Bad Segeberg in den Ihlsee zu stürzen, erschließt sich wohl nicht jedem. Wenn es nach den Grünen geht, soll damit ohnehin Schluss sein. Sie möchten das traditionelle Spektakel am Morgen nach Silvester gern an den Großen Segeberger See verlegen.