Kreis Segeberg

Johanna Gilleßen, Leiterin der Grundschule Flottkamp in Kaltenkirchen, ist froh, dass es keinen Wechselunterricht geben wird. Das wäre eine große organisatorische Herausforderung für die Schule. Die Freude ist groß über die Schulöffnung ab dem 22. Februar. Zwar habe sie mit einer baldigen Öffnung gerechnet, allerdings war sie aufgrund der Mutationen des Coronaviurs unsicher, ob es so schnell klappen werde.

Schüler vermissen Freunde und Lehrer

Zu den 370 Kindern hätten die Lehrer einen guten Kontakt gehalten, lobt Gilleßen, aber: "Wir hören von vielen Schülern, dass sie ihre Klassenkameraden und ihre Lehrer vermissen." Auch Eltern würde durch die Öffnung eine große Last genommen.

Die Schulleiterin findet aber, dass Lehrer früher die Möglichkeit bekommen sollten, sich impfen zu lassen. "Wir stehen in vorderster Front." Abstände einhalten sei in manchen Situationen halt schwierig. "Was soll ich machen, wenn ein Kind Nasenbluten hat?", fragt sie.

Sorge um Lehrer in vollen Klassenräumen

"Ich mache mir Sorgen um die Lehrergesundheit", sagt Michaela Busch, stellvertretende Leiterin der Franz-Claudius-Schule in Bad Segeberg. Dass tatsächlich gleich alle 250 Schüler in den Präsenzunterricht zurückkehren sollen, habe sie überrascht. "Wir haben mit Wechselunterricht gerechnet."

Immerhin wurden der Lockdown und die Kontaktbeschränkungen verlängert. Im Privaten würden sich Lehrer mit wenigen Personen treffen, nun sollen sie mit 25 bis 30 Kindern in einer Klasse stehen, wundert sie sich.

Trotzdem sei die Schule auf alle Szenarien vorbereitet gewesen und ist startklar am 22. Februar. "Die Stundenpläne sind fertig." Auch die Hygieneregeln würden eingehalten: Masken, Abstand, alle 20 Minuten lüften. Allerdings werde es bei den derzeitigen Temperaturen dann auch sehr kalt in den Räumen.

Schulöffnung bei niedrigem Inzidenzwert im Kreis

Sönke Thormählen, Leiter der Grundschule in Nahe, ist froh, dass der Inzidenzwert im Kreis Segeberg zur Schulöffnung voraussichtlich unter 50 liegen wird. Denn beim Regelbetrieb wird es Klassen geben, in denen sich 29 Personen auf 60 Quadratmetern aufhalten.

"Da passen politische Vorgaben, gesunder Menschenverstand, Befürchtungen von Kolleginnen und Eltern und die Einschätzungen der Virologen zum Ansteckungsgeschehen in Schulen nicht zusammen", so Thormälen. Er als Schulleiter müsse vor Ort Lösungen suchen, die das Infektionsrisiko zumindest mindern.

"Letztlich ist der Unterricht für eine ganze Klasse die effektivste Form." Wechselmodelle bedeuteten ungleiche Verhältnisse im Unterrichtsgeschehen. Die Schule mit 180 Kindern sei gut auf die Öffnung vorbereitet, sie war nach Vorlage des Stufenplans der Landesregierung abzusehen.

Gespannt sei er, ob noch neue Hygienevorschriften vom Land kommen werden, erst in der letzten Woche seien dem Schulträger medizinische Masken für die Lehrkräfte zur Verfügung gestellt worden.

Persönlicher Kontakt für kleine Kinder wichtig

"Es ist der richtige Entschluss, dass alle Kinder wieder im Präsenzunterricht starten", findet Sven Teegen, Leiter der Grundschule Trappenkamp mit 225 Kindern. "Insbesondere bei der niedrigen Infektionslage in Schleswig-Holstein." An seiner Schule habe es nie einen Corona-Fall gegeben.

Und gerade für die kleinen Kinder sei der persönliche Kontakt beim Lernen wichtig. Es sei bekannt, dass die Isolation zu psychischen Belastungen bei den Kindern führten, das müsse auch berücksichtigt werden.

Der Schulstart lasse sich auch gut umsetzen. "Wir können die gleichen Konzepte nutzen wie vor Weihnachten." Jeder Jahrgang bildet eine Kohorte auch in der Nachmittagsbetreuung, der Schulhof ist in verschiedene Zonen eingeteilt, im Gebäude gibt es Laufwege. "Und die Kinder spiegeln uns wider, dass sie zurück in die Schule wollen."

Kinder wollen unbedingt zurück in die Schule

Die Pandemie habe bei ihnen eine neue Wertschätzung von Schule bewirkt, glaubt Teegen. Auch bei den Eltern gebe es den Wunsch, die Kinder wieder in die Schule zu schicken, so Teegen mit Blick auf die Notbetreuung. Waren im ersten Lockdown weniger als fünf Prozent der Kinder in der Notbetreuung, seien es nun zehn Prozent.

"Die Mädchen und Jungen gieren danach, wieder zur Schule zu kommen", sagt auch Christian Möller, Leiter der Olzeborchschule in Henstedt-Ulzburg, die aus Grund- und Gemeinschaftsschule besteht. Er und seine Kollegen würden sich ebenfalls darauf freuen, dass der Unterricht von Gesicht zu Gesicht wieder stattfinden darf. "Das kriegen wir hin", betont der Schulleiter.

Im Vorfeld habe sich bereits abgezeichnet, dass Präsenzunterricht wieder möglich sein könnte, "und dann haben wir verschiedene Szenarien durchgespielt". Das Hygienekonzept werden eingehalten, ein Belüftungsplan sei vorbereitet. Rund 300 Kinder besuchen den Grundschulbereich der Schule.

Homeschooling: "Die Luft ist bei einigen Kindern raus"

"Grundsätzlich freuen wir Lehrer uns, dass die lange Zeit des Lernens auf Distanz zu Ende geht", sagt Bettina Beyer, Konrektorin der Grundschule Alveslohe. "Erfolgreiches Lernen benötigt immer den persönlichen Kontakt; gerade bei den Grundschulkindern ist dieses unabdingbar."

An der Schule mit 100 Jungen und Mädchen sei über die Monate ein gutes Konzept entwickelt worden, sodass es allen Kindern möglich gewesen sei, die Unterrichtsinhalte in den vergangenen Wochen zu erarbeiten. "Mittlerweile ist aber bei einigen Kindern 'die Luft raus' und die Hilferufe einiger Eltern werden lauter", gibt Beyer zu.

Daher werde der Präsenzunterricht begrüßt, denn alle Grundschüler würden jeden Tag in die Schule kommen wollen. Dabei wird das Hygienekonzept den Schulalltag weiter begleiten.

Die geplante Änderung der Impfreihenfolge sei aus der Sicht der Lehrer sinnvoll. "Mal sehen, wie schnell sich dieses umsetzen lässt." Nun hoffen Lehrkräfte und Schüler, dass die Außentemperaturen steigen, damit das regelmäßige Lüften der Klassenräume nicht dazu beiträgt, dass die Kinder während des Unterrichts frieren und sich erkälten.

Leistungsunterschiede durch Heimunterricht verstärkt

Die Grundschule Maienbeeck in Bad Bramstedt hat zwei Standorte: in der Stadt mit 298 Kindern und eine Außenstelle in Wiemersdorf mit 78 Schülern. Rektorin Christine Landschek sieht keine Probleme, am 22. Februar zum Präsenzunterricht zurückzukehren. "Wir hatten während der ganzen Pandemie lediglich ein Kind, das in Quarantäne musste."

Dem gegenüber stünden "Eltern, die verzweifeln und Kinder, die vereinsamen". Die Maienbeeckschule habe durch ihre DaZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache) einen relativ hohen Ausländeranteil. "Die Eltern können Kindern zu Hause nicht helfen", weiß die Rektorin.

Für die "Dazis" sei die Rückkehr in die Schule besonders wichtig. Durch das lange Homeschooling dürften sich die Leistungsunterschiede der Kinder noch verstärkt haben. "Wir werden mit individualisiertem Unterricht die Defizite auffangen", sagt die Schulleiterin.

Lerndefizite mit gezielten Angeboten ausgleichen

"Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass die Kinder in die Schule zurückkehren können", sagt auch Franziska Frahm-Fischer, Rektorin der Grundschule Am Storchennest in Bad Bramstedt. "Bei der derzeitigen Inzidenzzahl im Kreis Segeberg halte ich Präsenzunterricht für vertretbar." Nicht mal eine Quarantäne-Anordnung hätte es unter 197 Schülern und 13 Lehrerinnen gegeben.

Im Kollegium gebe es allerdings auch Lehrkräfte, die zu den vulnerablen Gruppen gehören. "Das macht mir schon Sorgen." Die Schule habe aber zwei Lehrerzimmer, was den Umgang mit der Pandemie erleichtere.

Allerdings zeige sich bereits, dass die Kinder auf sehr unterschiedlichen Wissensständen seien, der Online-Unterricht funktioniere an der Grundschule nicht ausreichend. "Wir werden den Defiziten mit differenzierten Angeboten begegnen", so Franziska Frahm-Fischer. Kinder, die schon weiter seien, könnten sich in der Pausenhalle an einem Tisch selbst Lernstoff auswählen. Das Gelernte sollen sie dann in ein Heft eintragen.

Von Nicole Scholmann, Nadine Materne und Einar Behn