Zum dritten Mal erhielt die Grundschule Am Bahnhof das Zertifikat "Gesunde Schule". Vergeben wurde die Auszeichnung in einer Feierstunde mit Schulverbands- und Verwaltungsvertretern von Nela Stange, Fachreferentin bei der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein (LVGF).