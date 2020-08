Eine Grundsteinlegung in sehr kleinem Rahmen wurde auf dem Gelände des zukünftigen Pflegeheims in Trappenkamp gefeiert. Um dem Coronavirus keine Chance zu geben, hatte der Bauherr, der Landesverein für Innere Mission mit Sitz in Rickling, auf Nummer Sicher gesetzt und nur wenige Gäste eingeladen.