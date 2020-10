Nach dem Zwischenfall am Rande der Demonstration gegen die AfD im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg bedauern die Organisatoren das Geschehen. Neonazis und Antifa-Mitglieder waren am Sonnabend aneinandergeraten. Ein Polizist griff zur Waffe und gab einen Warnschuss ab. Am Sonntag folgt eine neue Demo.