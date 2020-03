Es wird das wohl größte Wohnungsbauprojekt in Bad Segeberg der kommenden Jahre. Die Wankendorfer Baugenossenschaft will die alte Gustav-Böhm-Siedlung in der Südstadt abreißen bis 2026. 240 neue Wohnungen entstehen. Für 50 bis 60 Millionen Euro entsteht ein komplett neues Quartier.