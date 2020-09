Bad Segeberg

Je nachdem, wie groß das Interesse der Anwohner ist, soll es möglicherweise zwei Info-Runden geben. "Ich mache aber keinen Hehl daraus, dass das Ergebnis für die Mehrheit der Stadtvertreter bereits festzustehen scheint – auch wenn es noch keine formale Entscheidung gibt", sagt Schönfeld.

Wichtig sei aber, dass ein offener Meinungsaustausch stattfinden könne. Bei einigen Anwohnern ist der Widerstand groß. "Ich kann den Unmut vieler Menschen im Frenssen-Weg verstehen, die den behördlichen Aufwand im Zuge einer Neubenennung der Straße scheuen", so der Bürgermeister. Allerdings bleibe es bei der Zusage der Verwaltung, dass keine Gebühren durch die Änderung von Dokumenten erhoben würden.

Der Konflikt um den Gustav-Frenssen-Weg schwelt seit Jahren. Zuletzt hatte die SPD in Bad Segeberg das Thema auf die Agenda gebracht. Kommunalpolitiker unterschiedlicher Lager wollen jetzt eine Umbenennung der Wohnsiedlung durchsetzen – aus gutem Grund: Der aus Dithmarschen stammende Schriftsteller, der von 1863 bis 1945 lebte, war glühender Anhänger des Nationalsozialismus und verehrte Adolf Hitler. In mehreren Schriften rechtfertigte Frenssen die Judenverfolgung und Euthanasiemorde an kranken und behinderten Menschen.

"So eine Person darf nicht weiter durch eine Straßennennung geehrt werden", bekannte zuletzt auch Bürgervorsteherin Monika Saggau ( CDU). Nähere Details zu der geplanten Anlieger-Versammlung will die Stadt in Kürze bekannt geben.

