Bürgervorsteher gegen Umbenennung

Kaltenkirchen

Bereits im Januar hatte die SPD-Fraktion einen zweiten Anlauf genommen und in der Stadtvertretung beantragt, den Gustav-Frenssen-Weg umzubenennen. Grund: Heimatdichter Frenssen war ein völkischer und antisemitischer Schriftsteller, der Adolf Hitler glühend verehrte und in seinen Werken unter anderem auch biologisch-rassistische Überlegungen zu Behindertenmord und Menschenzucht befürwortete. Passiert ist bisher jedoch so gut wie nichts.

Privatweg mit sechs Wohnhäusern

Deshalb brachten die Sozialdemokraten ihren Antrag nochmals in der jüngsten Bauausschusssitzung auf die Tagesordnung. Das Problem: Beim Gustav-Frenssen-Weg handelt es sich um eine kleine private Stichstraße, die vom Krausen Baum abgeht. Dort stehen gerade einmal sechs Wohnhäuser. Der Bauverein Kaltenkirchen hatte die Häuser im Gustav-Frenssen-Weg gebaut und der Straße auch den Namen gegeben. Danach wurde der Weg an die Eigentümer der Grundstücke übergeben.

Anzeige

Von Bürgermeister Hanno Krause erfuhr der Bauausschuss nun, dass die Stadt bereit wäre, die aufkommenden Unkosten der Anwohner bei der Namensänderung ihrer Straße zu übernehmen. Einen Termin mit den Bewohnern soll es schon geben. "Die Umbenennung geht nur, wenn die Anwohner damit einverstanden sind", betonte Krause. Es unbedingt zu versuchen, dafür stimmten außer der CDU alle Fraktionen. Die CDU-Stimme enthielt sich.

Weitere KN+ Artikel

Scheiwe : Auch das ist gegen das Vergessen

Doch ganz ohne Diskussion verlief diese Abstimmung nicht. Höhepunkt war die Aussage des Bürgervorstehers Hans-Jürgen Scheiwe ( CDU), der anmerkte: "Das geht nur die Leute etwas an, die dort wohnen. Wir geben so viel Geld aus gegen das Vergessen. Wir sind zu dem Schluss gekommen, den Namen nicht zu entfernen. Einfach ein Schild, dran, auf dem erklärt wird, wer Frenssen ist. Auch das ist gegen das Vergessen."

Linke und SPD empört

Hanno Knierim, Fraktionsvorsitzender der Linken, erklärte daraufhin: "Damit, Herr Scheiwe, treten wir jedem in den Hintern, den wir mit Straßennamen ehren wollen." Auch Bernd Schädler, Fraktionschef der SPD, hielt nichts von der Idee Scheiwes: "Wir wissen, um welche Figur es sich handelt. Dieser Name hat in Kaltenkirchen nichts zu suchen." Sein Fraktionskollege Kim Markus Bähr betonte: "Das ist unerträglich! Wir reden von jemanden, der Zuchtauslese von Menschen propagierte. Diesen Namen will ich nicht sehen in Kaltenkirchen." Und weiter: "Es kann nicht sein, dass die Stadt komplett die Kontrolle verliert, nur weil der Bauverein die Straße verkauft hat."

Dass eine Umbenennung klappen kann, bewiesen schon andere Kommunen: Der Name Gustav Frenssen wurde bereits in Kiel-Pries (2011), in Heide, Brunsbüttel und Marne (2014) sowie in Meldorf (2015) entfernt. In Bad Segeberg ist die Umbenennung auf den Weg gebracht worden. Auch hier hatte sich die örtliche SPD dafür eingesetzt.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.