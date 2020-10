Kreis Segeberg

Das Bezahlen soll dann für Kunden noch bequemer werden. Bereits ab dem kommenden Jahr wird das neue System Check-in / Be-out eine erste Benutzergruppe verwenden können, sagt HVV-Sprecher Rainer Vohl.

Das Prinzip: Mit einem Fingertipp über die HVV-App auf dem Handy können Kunden einchecken und mit Bus oder Bahn losfahren.

System Check-in/Be-out

Die Fahrtberechtigung erhält der Kunde automatisch auf sein Smartphone. Mit Hilfe der App und sogenannter "Beacons" (Sender) werden die tatsächlich unternommenen Fahrten bis zum folgenden Morgen ermittelt.

Auschecken hingegen müssen die HVV-Kunden während der gesamten Nutzungsdauer nicht: Sobald die App keine Sender mehr erkennt, werden sie automatisch abgemeldet (Be-out). Am Folgetag erhält der Fahrgast automatisch den für ihn günstigsten Preis (Best-Price). Die jeweiligen Fahrten werden kombiniert und schließlich als die für den Nutzer preiswerteste Fahrkarte zusammengefasst.

Tests liefen bereits

Ein Pilotbetrieb mit drei Anbietern in jeweils einem Testgebiet mit unterschiedlichen Bus- und Bahnlinien im südlichen HVV-Gebiet ist abgeschlossen. Ab Sommer 2021 soll Check-in/Be-out für einige Nutzer zur Verfügung stehen. Frühestens im Frühjahr 2022 wird es in Hamburg verfügbar sein. Danach wird das System auf den gesamten HVV ausgeweitet.

Auf Internetnutzung setzt der HVV jetzt schon. Wer online, also in der Regel auf dem Handy mit der HVV-App, sein Ticket kauft, bekam ohnehin schon immer drei Prozent Rabatt. Im zweiten Halbjahr 2020 sind es sieben Prozent, weil der Bund bis Ende 2020 die Mehrwertsteuer gesenkt hat.

Sieben Prozent Rabatt

Der HVV will die sieben Prozent aber auch darüber hinaus ab 2021 als Rabatt gewähren. Das soll für alle Einzel- und Tageskarten gelten, die in der App oder im Online-Shop gekauft werden.

Ein Beispiel: Eine Fahrt von Bad Segeberg zum Hauptbahnhof nach Bad Segeberg über fünf HVV-Ringe kostet regulär 9 Euro. Ab 2021 steigt der Preis auf 9,10 Euro. Wer aber per Handy oder Online-Shop kauft, muss nur 8,46 Euro zahlen.

Erhöhung unter Kostensteigerungen

Die Preiserhöhung fällt je nach Ticketgruppe im nächsten Jahr unterschiedlich stark aus. Wer etwa fünf Ringe nutzt und die Vollzeitkarten im Abonnement hat, also etwa beruflich von Bad Segeberg nach Hamburg pendelt, zahlt künftig 184,80 Euro im Monat, statt bislang 182,20 Euro.

Anders als in früheren Jahren will der HVV 2021 die Preise nicht so stark anheben. Das Plus liegt bei rund 1,4 Prozent, "der Inflationsrate von 2019", sagt HVV-Sprecher Rainer Vohl. "Und damit deutlich unter den tatsächlichen Kostensteigerungen der Verkehrsunternehmen."

Millionen-Zuschüsse

Die Deckungslücke schließen in der Regel die Kommunen, also im Fall Segeberg der Kreis. Denn die Ticketeinnahmen reichen nicht aus. 2018 etwa, der letzten vorliegenden Abrechnung, trugen sie 72 Prozent der Kosten. Insgesamt, auch mit U-Bahn-Verkehr, unterstützt der Kreis Segeberg 2020 den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit 15,8 Millionen Euro. Zumindest war vor Corona so der Plan.

Der HVV hatte die Tarife in den vergangenen Jahren kräftig erhöht, meist mit einer 2 oder 3 vor dem Komma. Begründet worden war dies unter anderem mit den gestiegenen Kosten und der Ausweitung des Angebots. Dies ist auch 2021 geplant, allerdings meist in Hamburg. Im Kreis Segeberg sollen, so HVV-Sprecher Rainer Rohl, die Verbindungen im Bereich Bornhöved-Trappenkamp-Bad Segeberg ausgebaut werden (Linien 410 und 411).

Bonus-Tickets für Azubis

Ab Ende des Jahres fahren, wie bereits von KN-online berichtet, diese Linien im Korridor Bad Segeberg, Trappenkamp, Bornhöved, Kiel weitgehend im Stundentakt. Investiert wird mehr als eine halbe Million Euro jährlich. Bisher fahren die Busse nur bis zum Nachmittag. Ab dem Jahreswechsel werden diese beiden Linien zu klar strukturierten Zeiten bis abends bedient.

Außerdem wird das Bonus-Ticket für Auszubildende eingeführt. Es ist einem Semesterticket für Studenten ähnlich. Für 360 Euro im Jahr können Segeberger Auszubildende ab Januar 2021 das gesamte Netz des HVV nutzen.

Kreis finanziert mit

Das Ticket wird gemeinschaftlich finanziert. Monatlich kostet es 70 Euro. Davon zahlt der Azubi 30 Euro, 20 Euro übernimmt der Kreis (insgesamt 180.000 Euro), die restlichen 20 Euro übernimmt der Arbeitgeber beziehungsweise die Berufskammer.

