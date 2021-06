Der Bad Segeberger Neonazi Bernd T. soll erneut in Haft. Vor allem wegen Bedrohung und Nötigung wurde der 46-Jährige zu fünf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Ohne Bewährung. In weiteren Anklagepunkten wurde T. freigesprochen – aus Mangel an Beweisen. Einige Zeugen rückten von ihren Aussagen ab.