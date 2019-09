Pronstorf/Bad Segeberg

Ohne den großen Wirbel um Carles Puigdemont im Sommer 2018 hätte es wohl keine Zeugen gegeben in dem Einbruchsfall am 20. Juni.

Internationalen Medien hatten von der Verhaftung Puigdemonts und dessen Freilassung aus der JVA Neumünster wenige Tage später berichtet. Dem führenden Kopf der Unabhängigkeitsbewegung Katalaniens wird von spanischer Seite unter anderem Rebellion vorgeworfen.

Bis die deutsche Justiz schließlich über die Auslieferungsforderung aus Spanien entschieden hatte, hatte sich Puigdemont auf Gut Pronstorf zurückgezogen.

Puigdemonts Leibwächter sind Hauptzeugen im Prozess

In Pronstorf mietete sich Puigdemont in einem Ferienhaus ein. Von dort im Blick hatten seine Leibwächter – zwei spanische Polizisten – den Parkplatz des benachbarten Hotels.

Dort parkte am 20. Juni 2018 um die Mittagszeit ein dunkler Wagen, berichtete einer der beiden gestern vor dem Schöffengericht. Herausgestiegen sei ein Mann – schlank, 1,80 groß, dunkle Haare.

Wäre er ins Hotel gegangen, wäre er wohl nicht aufgefallen. Er ging jedoch am Hotel vorbei, auch am Ferienhaus von Puigdemont und zu den Wohnhäusern auf der anderen Straßenseite.

Ein zweiter Polizist aus Katalonien, der bereits zum Prozessauftakt ausgesagt hatte, war dem Verdächtigen gefolgt und hatte ihn beobachtete, wie er über die Terrasse in das Haus hineinging, in dem wenig später Schmuck, Uhren und Silberbesteck im Wert von 30.000 Euro fehlten.

„Das war uns in diesem Moment nicht klar“, sagte der spanische Zeuge am Donnerstag. Er habe selbst nur noch beobachtet wie der Mann später in den Wagen gestiegen und losgefahren war.

Handy des Verdächtigen in Tatortnähe geortet

Genau identifizieren konnten beide Polizisten den Angeklagten nicht. Notiert hatten sie aber das Kennzeichen des Mietwagens. In diesem wurde Tarik B. (Name geändert) am 22. Juni von Polizisten in Hamburg kontrolliert.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Wagen von der Autovermietung gesucht wurde und in Verbindung mit dem Einbruch in Pronstorf stand. Der Wagen wurde beschlagnahmt, außerdem ein Handy sichergestellt, das zur Tatzeit im Umkreis von 500 Metern rund um den Tatort in Pronstorf registriert worden war. Fünf Telefonanrufe wurden kurz nach 13 Uhr getätigt, laut einem Sachbearbeiter.

Für die Staatsanwaltschaft waren das genug Indizien. Auf das Betreiben von B. sei der Wagen gemietet worden. Das bei ihm gefundene Handy wurde in der Nähe des Tatorts geortet. „Ohne den Pronstorfern zu nahe treten zu wollen, aber das ist ein kleines Dorf, kein Ballungszentrum“, so der Staatsanwalt.

Schließlich sei B. zwei Tage nach dem Einbruch in dem Wagen von der Polizei angetroffen worden. Zudem wurde B. bereits mehrfach wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls verurteilt. Zuletzt vom Amtsgericht Uelzen. Die Anklage forderte deshalb drei Jahre Freiheitsstrafe.

Angeklagter bestreitet die Tat

Aus den Vorstrafen ließe sich keine Täterschaft ableiten, betonte Verteidiger Lino Peters. Sein Mandant hatte angegeben, ein Freund mit Rufnamen Jeffrey habe den Wagen zur Tatzeit gefahren, er habe das Auto erst kurz vor der Polizeikontrolle zurückbekommen. Das Handy gehöre ihm nicht. Die spanischen Zeugen hätten B. zudem nicht identifizieren können, betonte Anwalt Peters. Er forderte Freispruch.

Das Gericht sah den Vorwurf trotzdem bestätigt und verurteilte B. zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft. Außerdem soll er 20.000 Euro des Schadens begleichen.

Interesse an dem Prozess zeigte auch das katalanische Fernsehen TV3. Zwei Korrespondenten aus Berlin reisten dafür an. Sie gehörten zu den wenigen, die gewusst hatten, wo sich Puigdemont zurückgezogen hatte.

„Wir durften die Geschichte damals aber nicht erzählen“, erklärte Journalist Oriol Serra. Zum Schutz von Puigdemont, aber auch den Pronstorfern, die nicht in den Medienrummel geraten sollten.

