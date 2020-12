Die Anlieger an den Umleitungsstrecken in Rickling, Groß Kummerfeld und in Groß Buchwald können aufatmen. Die B205 zwischen Wahlstedt und Neumünster wird offiziell am Sonnabend, 5. Dezember, um 11 Uhr nach einem halben Jahr Grundsanierung wieder freigegeben. Doch es gibt neue Sorgen.