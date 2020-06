Bad Segeberg

Für den Abriss stimmten nach einer Sitzungsunterbrechung in namentlicher Abstimmung nur noch die Freie Wählergemeinschaft BBS und die inzwischen parteilose Angelika Sorgenfrey. Sie hatten sich zuvor auch von Bürgermeister Dieter Schönfeld und seiner Bauamtsleiterin Antje Langethal nicht überzeugen lassen, die nachdrücklich für die Sanierung eingetreten waren. Beide machten ihre Positionen in erster Linie am – fehlenden – Geld fest.

Bürgermeister appelliert an Verantwortung

Der Verwaltungschef stellte nach einem Appell an die Verantwortung der Kommunalpolitik unmissverständlich klar, dass der Stadt neben dem beschlossenen Neubau eines Feuerwehrhauses für die dafür veranschlagten rund 15 Millionen Euro vom Land kein weiterer Kredit in gleicher Höhe genehmigt werden würde. Denn soviel würde auch ein Hallenbad-Neubau in etwa kosten. Das sei angesichts der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt völlig ausgeschlossen. "Die Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe, ein Hallenbad nicht", sagte Schönfeld.

Kosten zwischen 8,1 und 10,2 Millionen

Und Langethal ergänzte, dass die aus Kiel bereits zugesagten Zuschüsse aus Bundes- und Landesmitteln in Höhe von rund 5,1 Millionen Euro nur im Falle einer Sanierung fließen werden – für einen Neubau gäbe es über das Programm "Soziale Integration im Quartier" nichts zu holen. Zwischen 8,1 und gut 10 Millionen Euro soll es nach aktueller Berechnung der Architekten kosten, das inzwischen vollkommen marode Hallenbad aus den sechziger Jahren so weit zu entkernen, bis buchstäblich nur noch die Grundmauern stehen.

BBS wollte Neubau

An diesem Punkt hatte der BBS eingehakt: "Vom jetzigen Bau bleibt nur noch das Betongerippe übrig", sagte Fraktionsvorsitzender Jürgen Niemann. Ein Neubau würde zwar rund 30 Prozent höhere Kosten verursachen, dafür aber eine deutlich längere Lebensdauer bieten. In diese Kerbe schlug auch Bauausschuss-Vorsitzender Wolfgang Tödt (BBS): "Statt der nach einer Sanierung prophezeiten rund 25 wären es dann 50 Jahre."

Der BBS hätte einen Standort unweit der Schule am Burgfeld bevorzugt: "In jedem Fall aber in der Südstadt", wie Niemann betonte. Weitere Vorteile: Das jetzige Hallenbad könnte länger in Betrieb bleiben, wenn anderswo gebaut würde; und an der Theodor-Storm-Straße würde nach dem Abriss ein "echtes Filetstück" (BBS-Mann Ralf Schaffer) zur Wohnbebauung frei, das die Stadt für gutes Geld verkaufen könnte.

Bei SPD, CDU, Grünen und der FDP verfing all das nicht. Die Grüne Annelie Eick riet angesichts der Argumente aus der Verwaltung dazu, "realistisch zu bleiben". Und auch SPD-Stadtvertreter Joachim Wilken-Kebeck legte sich für eine Sanierung ins Zeug. "Das Hallenbad ist eines der wichtigsten Bauvorhaben der kommenden Jahre in Bad Segeberg." Er erinnerte daran, dass sich die Kommunalpolitik im Dezember 2018 für diese Variante ausgesprochen hatte.

"Keine Gelddruck-Maschine im Keller"

Damals lagen die geschätzten Kosten allerdings noch bei etwa 5,6 Millionen Euro. Die Verwaltung habe dann gut 5 Millionen Euro an Fördermitteln generieren können. "Im schlimmsten Fall würde uns eine Sanierung rund 10,2 Millionen Euro kosten." Diese Summe setzt sich zusammen aus den errechneten 8,1 Millionen Euro plus 30 Prozent, die das Ganze nach Einschätzung der Experten am Ende noch teurer werden könnte. Mehr sei für die Stadt nicht zu stemmen: "Wir haben keine Gelddruck-Maschine im Keller." Und bei einem Alternativstandort kämen noch die Kosten für Grunderwerb und Erschließung hinzu.

"Todesurteil für die Förderung"

Olaf Tödt ( CDU), Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses, räumte ein, angesichts der großen Beträge tue sich wohl jeder schwer. Er riet der Verwaltung, noch einmal auf das Kieler Innenministerium zuzugehen, um gegebenenfalls noch etwas mehr finanzielle Unterstützung herauszuholen. Das werde sie in jedem Fall machen, kündigte Bauamtsleiterin Antje Langethal an. Sie strich noch einmal deutlich heraus, dass ein "Umswitchen" der bereits erfolgten Zusagen auf einen Neubau nicht möglich sind. "Wenn sie den heute beschließen, bedeutet dies das Todesurteil für die Förderung."

Unterlagen im Sommer einreichen

Weil die Laufzeit solcher Programme generell begrenzt ist, drängt ohnehin die Zeit. So müssten die Unterlagen für die baufachliche Prüfung noch im Sommer beim Land eingereicht werden. Das sei machbar. Für einen Neubau wäre zunächst ein EU-weiter Planungswettbewerb erforderlich. Klar sei, dass das Dach in jedem Fall komplett erneuert und der Keller ebenfalls saniert werden müssen. Und auch die markante Glaswand dürfte ihrer Einschätzung nach nicht zu retten sein. "Dafür ist der jetzige Standort einfach genial", befand Langethal, gerade auch für die Segeberger Schulen.

120000 Euro für Gutachten

Wie es nun in den kommenden rund anderthalb Jahren bis zum geplanten Beginn der Sanierung Ende 2021 weitergeht, ist noch offen. Aktuell ist das Hallenbad geschlossen, weil Statik-Experten tragende Teile der Deckenkonstruktion prüfen müssen, die Stahlbetonbinder. Die Kosten für das Gutachten in Höhe von rund 120000 Euro hat die Stadtvertretung einstimmig beschlossen. Für den weiteren Betrieb sei es "alternativlos".

