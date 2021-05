Stoff für Satiriker: Ausgerechnet das Gebäude, in dem Handwerker-Auszubildende das Bauen lernen sollen, erweist sich als einziger Pannenbau. Die Abbundhalle der Überbetrieblichen Ausbildungsstätte (ÜAS) neben dem Berufsbildungszentrum Bad Segeberg (BBZ) muss der Kreis für 3 Millionen Euro sanieren.

Von Gerrit Sponholz