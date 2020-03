Was fragt man einen Mann, der mit Expeditionen an die Pole berühmt geworden und als Umweltaktivist unterwegs ist? „Welches ist Ihr Lieblingsessen?, das wollten die Bad Bramstedter Grundschüler als erstes wissen, als Arved Fuc hs in der Maienbbeck-Schule ihnen Rede und Antwort stand.