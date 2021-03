Hartenholm

Am Ende der Gemeindevertretersitzung am Mittwochabend ergriffen die Sozialdemokraten das Wort und machten reinen Tisch. Bürgermeister Karl-Heinz Panten (72), seine Frau Birgit (68) und die Tochter Kerstin Klein (43) traten von ihren Ämtern zurück. Auch zwei bürgerliche Mitglieder der Fraktion werden sich zurückziehen. Das bestätigt Bürgermeister Karl-Heinz Panten am Donnerstag.

Familie wurde "Clan-Mentalität" vorgeworfen

Auslöser seien persönliche Differenzen mit Mitgliedern von Wählergemeinschaft (FWH) und CDU gewesen. Vorwürfe von Mitgliedern der Gemeindevertretung hätten das Fass zum Überlaufen gebracht. Es sei der politisch engagierten Familie eine „Clan-Mentalität“ vorgeworfen worden, erklärte Birgit Panten.

Die Nadelstiche und das Infragestellen von Kompetenzen seien immer heftiger geworden, sodass Bürgermeister Panten Ende vergangenen Jahres bereits an die Gemeindevertreter appelliert habe, zurück zur Kollegialität zu kommen. Nun zog er die Reißleine.

SPD in Hartenholm könnte den Fraktionsstatus verlieren

Am Vormittag informierte der Gemeindechef das Amt Kaltenkirchen-Land über den Schritt. Die SPD hat nach Auskunft von der Ortsvereinsvorsitzenden Birgit Panten keine Nachrücker mehr und wird damit die Plätze nicht neu besetzen können. Es bleibt nur Carolin Reindl als SPD-Gemeindevertreterin in Hartenholm, die sich noch Bedenkzeit erbeten hat. Damit verlieren die Sozialdemokraten den Status als Fraktion, zu der mindestens zwei Personen gehören müssen. SPD-Chefin Birgit Panten und ihre Mitstreiter wollen sich im nächsten „Dorfspiegel“, der SPD-Broschüre, an ihre Wähler wenden.

Die Gemeindevertretung hat bislang 13 Mitglieder. Die FWH ist stärkste Fraktion mit fünf Mitgliedern, es folgt die CDU mit vier Sitzen und die SPD mit bisher vier Gemeindevertretern. Karl-Heinz Panten wurde im Juni 2018 zum ehrenamtlichen Bürgermeister ernannt.

Lesen Sie auch:Bürgerverein Ellerau schläft Reform vor

Panten wurde 2018 zum Bürgermeister von Hartenholm ernannt

Er wird vertreten von Ingeburg Büge (FWH) und Wilhelm Hasenkamp (CDU). Panten hatte die Nachfolge von Hans-Burkhard Fallmeier (CDU) angetreten, der vor der Kommunalwahl 2018 angekündigt hatte, nicht erneut zu kandidieren. Die Wählergemeinschaft konnte die Kommunalwahl mit 42,3 Prozent für sich entscheiden, gefolgt von der CDU mit 29 Prozent und der SPD (28,7 Prozent).

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dennoch fand sich im Frühsommer 2018 kein FWH-Gemeindevertreter, der den Job des Bürgermeisters übernehmen wollten. Alle drei Fraktionen einigten sich auf Karl-Heinz Panten von der SPD, der bereits vorher stellvertretender Gemeindechef war.

Ingeburg Büge übernimmt Vertretung

„Wir haben keinen Dank erwartet, aber wenigstens Respekt“, erklärt Karl-Heinz Panten. Bedauerlicherweise sei der gegenüber des Amtes des Gemeindechefs und der Personen abhanden gekommen. „Das wurde leider sehr häufig missachtet.“ Man habe in all den Jahren immer gut mit den Fraktionen zusammengearbeitet, aber das habe sich in den vergangenen Jahren geändert.

Ingeburg Büge, Stellvertreterin von Panten und Mitglied der Wählergemeinschaft, zeigte sich überrascht von dem Schritt der Familie Panten. „Wir sind geknickt“, sagte sie auf Nachfrage. Die Sitzung der Gemeindevertretung sei wie üblich verlaufen, keine habe geahnt, dass Panten diese Entscheidung bekannt geben wird.

Büge, die zusammen mit ihrem Mann den Gärtnerhof Büge betreibt, geht davon aus, dass sie bis zur nächsten Sitzung der Gemeindevertretung die Amtsgeschäfte des Bürgermeisters übernehmen wird. Dann müsse ein neuer Gemeindechef gewählt werden. Ob sie den Job übernehmen will? „Wir haben einen Betrieb, da gibt es andere, die das lieber machen würden“, erklärt die Geschäftsfrau. Stephanie Viktorin, CDU-Fraktionsvorsitzende, äußerte sich auf Nachfrage nicht.

Familie Panten will Arbeit in Flüchtlingshilfe weiterführen

Im Januar 2018 wurden Birgit und Karl-Heinz Panten auf dem Neujahrsempfang mit dem Ehrenschild der Gemeinde Hartenholm ausgezeichnet, weil sie sich seit Jahrzehnten für die Belange ihres Dorfes einsetzen. Panten ist unter anderem Ehrenvorsitzender des TuS Hartenholm, dessen Vorsitzender er 23 Jahre lang war. Seine Frau Birgit ist seit 40 Jahren in der Kommunalpolitik tätig. Tochter Kerstin Klein hat auch bereits einige Jahre in der Politik hinter sich. Unter anderem hat sie zusammen mit ihrem Mann Markus Klein den Kinder- und Jugendbeirat in Gang bekommen.

Großes Engagement steckt Familie Panten in die Betreuung der Flüchtlinge, die in der Gemeinde untergebracht sind. Diese Arbeit in der Flüchtlingshilfe werden Pantens weiterführen. „Und auch die Parteiarbeit geht weiter“, betont Birgit Panten. „Wir werden uns schütteln und auf der Jahreshauptversammlung am 6. April alles besprechen.“