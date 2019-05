Hartenholm

Auf dem großen Anwesenden mit Wiesen und Teichen, das Uwe Erfurth mit seiner Familie bewohnt, macht sich der Partner der im Horst nistenden Storchendame gerade unbeliebt. „Aber von Terror spreche ich nicht“, sagt der passionierte Jäger Erfurth.

Rüpelhaftes Benehmen

In Steinbeck führte das rüpelhafte Benehmen von Adebar zu nicht unerheblichen Blessuren in Form von Dellen und Kratzern an den Fahrzeugen. Der Landesstorchenbeauftragte des Naturschutzbundes ( Nabu) bestätigte damals einen auffälligen Charakter des Tieres. Das Storchenmännchen vermute in der Spiegelung einen Rivalen und attackiere diesen. So ist es auch bei Familie Erfurth. Die etwa 50 Meter von Horst abgestellten Autos werden mit Schnabelhieben bearbeitet. „Der Storch ist hier sehr erwünscht, soll sich aber benehmen“, sagte Uwe Erfurth mit einem Schmunzeln. Als erste Gegenwehr hat er eine Gummilitze ohne Stromführung in Sichthöhe des Storches rund um seinen Wagen gespannt. Ein ständiges Verhängen des Fahrzeuges sei sehr aufwendig, da er das Auto mehrmals täglich nutze.

Ein gemachtes Nest

35 wildlebende Storchenpaar haben sich laut Holger Möckelmann von der Nabu-Arbeitsgruppe Storchenschutz im Kreis Segeberg niedergelassen. Dazu kommen 30 Paare im Storchendorf Hitzhusen und vier fütterungsabhängige im Wildpark Eekholt. Da das Paar am Vossbarg unberingt ist, vermuten Erfurth und Möckelmann, dass das Männchen aus einem früheren Bruterfolg in dem Nest stammt. „Schon beim Warten auf seine Frau hat es sich sehr aggressiv verhalten“, sagt Uwe Erfurth. Er hatte damals ein Video gedreht, in dem sich bis zu fünf andere anfliegende Störche um das Nest des „Platzhirschen“ bemüht hatten. Das Storchenmännchen wehrte sich erfolgreich gegen die Besetzungsversuche und konnte seiner Frau ein gemachtes Nest bieten, in dem jetzt gebrütet wird.

Nest ruht auf Autoreifen

„Vor vier Jahren haben hier schon einmal beringte Storche gelebt und gebrütet. Letztes Jahr war wieder ein Paar hier, hatte aber kein Nachwuchs“, erzählt der Hausherr. Mit seinem Sohn Ralf ist er Jäger und freut sich, dass das Nest wieder angenommen wurde. Denn der Mast mit Halterung war während eines Sturmes bereits umgekippt. Man habe ihn um einen guten Meter gekürzt und wieder aufgestellt. Das Nest ruht jetzt auf einem Autoreifen und hat nach unten hin einen guten Abfluss, falls es regnet. So liegen die Küken immer im Trockenen.

Große Tiervielfalt

„Wir haben eine große Vielfalt an Tieren hier auf dem Gelände“, erzählt Jäger Erfurth. Vögel, Fische und Wild erfreuen sich ebenso an der ungestörten Natur zwischen den weiten Wiesen, alten Bäumen und Gehölzansammlungen wie seine Familie. „Wenn unser Enkel mit seinen Freunden auf dem Hof tobt, akzeptiert das der Storch ohne Probleme und Scheu. Aber mein Auto mag er gar nicht“, betont der Hartenholmer.

