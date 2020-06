Von Nicole Scholmann

Koordinator Bernd Birkholz (links) bietet dreimal in der Woche im Gemeindebüro eine Sprechstunde für Migranten an. Er ist seit einem Monat in Hartenholm als Koordinator der Flüchtlingshilfe angestellt. Sylvester Edo (von links), Johnbull Momodou, Rashidi Moshooj und Sukuma Kopango suchten Rat bei dem pensionierten Lehrer. Quelle: Privat